【動畫說時事】25年來首例漢他病毒死亡 前期症狀似感冒

美國紐約市的老鼠數量過去14年激增至300萬隻。美聯社資料照片





台北市大安區近日出現漢他病毒死亡個案，死者是70多歲老翁，國內25年來首例。胸腔科醫師蘇一峰提醒，初期症狀與感冒相似，若曾接觸老鼠務必主動告知醫師。漢他病毒多來自鼠類排泄物，打掃時未戴口罩恐吸入病毒。重症者常出現「大白肺」，嚴重呼吸衰竭，8至9成死亡與此相關。目前無特效藥，只能支持性治療。

疾管署呼籲，年節大掃除應戴口罩、避免揚塵，並以稀釋漂白水消毒疑似有鼠屎尿的環境與清潔工具，降低感染漢他病毒風險。

更多太報報導

出國血拼小心！隱形眼鏡、OK繃、眼藥水易踩雷 超量、轉賣最重罰200萬

【動畫說時事】Rosé自爆為躲狗仔 變裝阿嬤長達半年

【動畫說時事】陳菊請辭監察院長獲准 468萬薪水全數繳回國庫