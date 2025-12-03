【動畫說時事】LINE Pay Money今天上線！ 啟用需完成這3步驟

LINE Pay攜富邦產網路投保繳費服務來了。資料照





LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，新服務功能包含轉帳、繳費、支付等，操作介面大致相同，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。

使用者可在LINE App「錢包」頁面看到新的LINE Pay Money，官方要求必須完成三步驟：更新LINE至 15.18.1以上版本、建立LINE Pay Money帳戶並通過身分驗證，以及綁定銀行帳戶與信用卡進行驗證。

完成設定後，即可使用儲值、提領、轉帳、繳費、交通乘車碼、餘額付款等多項服務。至於iPASS MONEY將暫時保留至今年12/31，但是功能受限，僅能進行查詢餘額、轉帳、提領等基本操作。

