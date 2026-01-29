【動畫說時事】Rosé自爆為躲狗仔 變裝阿嬤長達半年

南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé。取自Rosé社群





BLACKPINK成員Rosé因〈APT.〉爆紅全球，近日登上美國節目《Call Her Daddy》大談戀愛史，坦言成名後仍渴望像普通人一樣談戀愛，她透露為了避開狗仔偷拍，甚至戴假髮變裝成「阿嬤」外出約會，當時不只戴假髮，連穿著、走路方式都刻意模仿阿嬤，才能低調前往男友家。

她也坦承過去曾在戀愛中遭前男友PUA，對方限制她的社交，並以工作忙為由避不見面，當時她誤以為這代表對方認真負責，卻讓自己變得患得患失，直到後來遇到願意像普通情侶一樣相處的人，Rosé才醒悟那段感情是「有毒的關係」，這段經歷也成為她創作歌曲〈Toxic 'till the End〉的重要靈感來源。

