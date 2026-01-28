【動畫說時事】Toyz遭爆獄中登記結婚！篠崎泫回應曝光

Toyz今日到北檢出庭。呂志明攝





香港籍電競網紅Toyz（劉偉健），因販賣大麻菸彈遭判刑4年2月，2024年入獄服刑，至今已超過1年9個月。

《鏡週刊》今天（1/28）爆料，他在服刑期間與女友篠崎泫登記結婚，由於Toyz為香港籍，與台灣配偶結婚，未來有機會依法取得台灣身分，保障他出獄後不被驅逐出境。

Toyz預計2028年7月16日服刑期滿，若假釋通過，最快今年11月出獄，篠崎泫僅回應，「之後有好消息會跟大家說」。

