動畫迷嗨翻 《膽大黨》《孤獨搖滾！》演唱者登2026大港開唱

2026 大港開唱11日公布部分演出名單，其中在超高人氣動畫《孤獨搖滾！》中深受樂迷喜愛的「團結 Band」，以及演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰，意想不到的卡司讓動漫迷瞬間嗨翻。

曾於去年來台開唱、今年底更將登上NHK紅白歌合戰的AiNA THE END，因演唱《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉備受矚目，不僅拿下日本告示牌冠軍，累積跨平台播放次數更突破 12 億次。外型甜美、聲線獨具辨識度的AiNA THE END，此次首次登上大港舞台，預料將展現其獨有的舞台魅力。

在台人氣爆棚的動畫《孤獨搖滾！》同樣帶來驚喜。劇中樂團「團結 Band」的同名專輯因作品感人故事與充滿能量的歌曲大獲好評，不僅衝上日本Oricon年榜第一，更受邀登上ROCK IN JAPAN FESTIVAL等大型音樂祭及音樂節目《Venue101》，成功跳脫動畫框架、吸引大量新粉。本次團結Band首次出演海外音樂祭就獻給大港，並派出兩位人氣聲優青山吉能（飾 後藤一里／小孤獨）、長谷川育美（飾 喜多郁代），勢必成為動漫迷最期待的亮點之一。



日本人氣動漫《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Bnad」將登2026大港開唱。(大港開唱提供)

除了多組日本重量級嘉賓，台灣樂團也將再度以全力火力轟炸港邊現場，包括落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等都確定回歸，以本格搖滾姿態迎接樂迷。

其他亮眼企劃還包括：樂團「隨性」將與美秀集團Bass手婷文限定合體演出；ゲシュタルト乙女（格式塔少女）也將攜手日本福岡的知名舞者yurinasia，共同激發音樂與肢體的火花，打造獨家演出內容。受到關注的新團「共振效應」也驚喜入列，該團吉他手馮羿曾是大港開唱史上最年輕（10 歲）登台者，當年以烏克麗麗闖入《亞洲達人秀》決賽並在大港舞台演唱〈愛情限時批〉；八年後的他已成長為樂團吉他手，以人氣新團之姿重返大港，為這場「人生音樂祭」寫下最動人的註解。

2026 大港開唱將採「實名制」購票，12 月 16 日中午 12 點開放國泰世華 CUBE 信用卡優先購票；12 月 17 日中午開放「大港人」優先購票（12/4–12/14 免費加入）；一般售票則於 12 月 18 日中午正式開賣。（編輯：許嘉芫）