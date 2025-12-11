動畫迷嗨翻！ AiNA THE END、團結Band參戰2026大港開唱

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

2026大港開唱日前公布首波陣容「陽帆」掀起熱烈討論，近期又連續釋出兩波演出名單，其中在知名動畫《孤獨搖滾！》中獲得無數樂迷喜愛的「團結Band」，以及演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰大港開唱，意想不到的表演嘉賓，都讓不少日搖迷熱血直呼：「今年大港太猛了！絕對必搶票啊！」除了多組日本重要貴客即將登陸高雄港邊，聽團仔熱愛的台灣樂團當然也沒缺席，包含落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等，都將以本格搖滾姿態，再度隨著船鳴聲轟炸現場。

《孤獨搖滾！》劇中樂團「團結Bnad」首次海外音樂祭獻給大港

大港開唱近期祭出多組強勁日團陣容，為本屆活動點燃一波討論熱潮。曾在去年來台舉辦個人專場，並將於年底登上NHK 紅白歌合戰的AiNA THE END，以一首《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉受到關注，除了登上日本告示牌冠軍，累積社群平台播放次數更突破12億次。外型甜美可愛的AiNA THE END，擁有極具反差的渾厚嗓音，讓她去年在武道館首次舉辦個人公演就造成門票秒殺，首次來到大港獻聲，將把她特有的演出魅力毫不保留直送港灣。

不只在日本，也在台灣獲得廣大喜好的知名動畫《孤獨搖滾！》，其中劇中樂團「團結Bnad」同步發行的同名專輯，因為作品中感人的故事與充滿能量的歌曲而大受歡迎。不僅直衝日本Oricon年度第一名，更登上ROCK IN JAPAN FESTIVAL等大型音樂祭，以及音樂節目《Venue101》，成功跳脫動畫框架，吸引更多新粉絲。今年2月更首次舉辦大型體育館個唱「We will B」，隨著動畫第二季製作確定，人氣持續看漲。甫於12/6於韓國結束首次海外專場「From Shimokitazawa」後，「團結Band」首次出演海外音樂祭便獻給大港開唱，本次更派出兩位人氣聲優，包含青山吉能（飾後藤一里、小孤獨）、長谷川育美（飾喜多郁代），相信能讓動漫迷驚喜連連。

除了日團準備輪番轟炸外，眾所期待的台灣樂團也蓄勢待發！征戰整個亞洲的落日飛車，闊別三年終於重返駁二港灣，繼上次來到大港為即將出發Coachella進行暖身，這回他們帶著飽滿能量回歸，隨著新專輯奪下各大年終榜單好評，肯定是本屆樂迷最期待的台團之一。八度回到大港的康士坦的變化球，繼續帶著半推半就的「人生」風景，要讓經典旋律響徹海景第一排。

落日飛車睽違三年確定重返大港開唱

康士坦的變化球將八度登上大港開唱舞台

身為「大港之友」的滅火器，從2006年首屆就一路相挺到底，20年來累積15次登台紀錄，絕對是最能代表「人生」關鍵字的樂團，慶祝大港開唱邁入全新里程碑，二話不說當然要一起相聚乾杯，共同慶祝這美好的紀念一刻。

「大港之友」的滅火器確定一起回到港邊乾杯

其他確定參戰組合包含椅子樂團、當代電影大師、貓膽汁，以及樂團隨性將與美秀集團的Bass手婷文限定合體共演；ゲシュタルト乙女 （格式塔少女）也將跟來自日本福岡的舞者yurinasia，合力激發音樂與肢體之間碰撞的火花，都成為本屆大港開唱的獨家企劃節目。另外備受矚目的新團共振效應也驚喜出現在最新一波名單裡，該團吉他手馮羿曾是大港開唱年紀最小（10歲）的登台表演者，當年用以一把烏克麗麗闖入「亞洲達人秀」決賽，更在大港舞台獻唱〈愛情限時批〉，如今八年過去，已經成為大人的他改彈奏吉他，以今年備受看好的人氣新團之姿重返大港，為「人生音樂祭」做出最美好的註解。

共振效應吉他手馮羿(中)曾是大港開唱年紀最小登台表演

2026大港開唱將採「實名制」購票，並於12/16 中午12:00開放國泰世華CUBE信用卡優先購票，並於12/17 中午12:00開放大港人優先購票（免費加入大港人12/4~12/14），一般售票於12/18 中午12:00正式開賣，詳細購票資訊請參閱大港開唱官方社群。

