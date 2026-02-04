動畫迷必追新作《穿越吧！不思議少女》 豪華製作、配音陣容全公開

《穿越吧！不思議少女》。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／動畫迷引頸期盼的軟萌系動畫電影《穿越吧！不思議少女》由日本知名動畫製作公司P.A.WORKS打造，改編自家喻戶曉的經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，原菜乃華擔任主角配音，攜手松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史與花江夏樹等豪華陣容，共同展開一場橫跨現實與奇幻的冒險旅程。

《穿越吧！不思議少女》由曾執導多部《犬夜叉》劇場版系列作品的導演篠原俊哉擔綱，擅長在冒險敘事中細膩刻畫角色內心情感；劇本則由《藥師少女的獨語》編劇柿原優子操刀，以溫柔且深刻的筆觸，描繪角色站在人生十字路口時的掙扎與成長。兩位實力派創作者繼人氣動畫《來自繽紛世界的明日》、《白沙的Aquatope》之後再度聯手，為經典童話改編作品注入貼近當代觀眾的情感深度與全新生命力。

《穿越吧！不思議少女》改編自經典童話《愛麗絲夢遊仙境》。（圖／甲上娛樂提供）

本片配音卡司同樣星光熠熠，主角理世由《鈴芽之旅》女主角原菜乃華獻聲，細膩詮釋對未來感到迷惘的大學生心境；另一主角愛麗絲則由真人版電影《工作細胞》飾演血小板的童星米卡⽪尤聲演；人氣與實力兼具的演員松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史等人也驚喜加盟，為奇幻國度中的角色注入鮮明個性與深厚情感。而為《鬼滅之刃》竈門炭治郎、《膽大黨》高倉健等人氣作品配音的聲優花江夏樹亦加入演出，為神秘角色驚喜配音。

《穿越吧！不思議少女》故事描述，對未來感到迷惘的大學生「理世」，某天收到已故奶奶留下的神祕邀請函，意外被引導進入一個不可思議的國度，遇見少女「愛麗絲」，兩人結伴踏上充滿未知的奇幻旅程。在這個顛倒常理的世界中，白兔、智蟲、紅心女王與紙牌兵、瘋帽客、矮胖子等一個個熟悉又瘋狂的角色接連登場。理世必須直視自己的迷惘與選擇，找出屬於自己的未來答案。電影將於3月6日在台上映。

《穿越吧！不思議少女》出現原著經典角色白兔。（圖／甲上娛樂提供）

