動畫配音聲優真實交鋒 天海祐希把帥哥男神拉近「我的領域」

日本女星天海祐希替動畫電影《祈念之樹》獻聲。（羚邦亞洲提供）

東野圭吾原著首部改編動畫電影《祈念之樹》在上週末（1月30日）於日本上映，不少觀眾看完後感動落淚，口碑持續發酵。

替片中男主角直井玲斗獻聲的帥哥男神高橋文哉鬆一口氣表示：「上映前緊張得寢食難安。」他一直記得導演伊藤志彥曾說：「只有將真摯情感傳達給觀眾，電影任務才算完成。」高橋文哉說：「玲斗是得過且過的人，從不肯直面自己內心的脆弱，在成為祈念之樹的守護者後，才逐漸蛻變成另一個真實的自己。」看到粉絲們與影評的正面回應，高橋一直懸著的心才真正放下，相信自己不辱使命，沒有辜負導演的請託。

為讓情感交流更精確傳遞給銀幕外的觀眾，導演伊藤志彥罕見地讓聲優們採面對面的方式錄音，此舉拉長工作時間，卻也讓聲音表情等細節更精確到位。高橋文哉表示：「光是想到要和天海前輩一起錄音，就感到緊張又興奮。」天海祐希則說：「高橋的表現很自然，雖然剛開始他像玲斗一樣缺乏自信，直到我將他拉進『我的領域』，他的成長與變化讓我感到非常意外與驚喜。」

新生代男神高橋文哉以聲音詮釋《祈念之樹》中的年輕人直井玲斗。（羚邦亞洲提供）

導演伊藤志彥也說：「透過兩人的眼神交流，他們之間產生強烈的情感連結，能清楚地感覺天海帶領著迷茫的高橋，漸漸地找到方向。高橋也以他的演出方式，讓玲斗的徬徨無助與不為人知的溫柔，透過聲音傳達給觀眾，效果出乎預期。」

《祈念之樹》敘述沒沒無聞的年輕人直井玲斗因與前公司的嚴重糾紛，被警方逮捕。沒背景也沒親友可依靠的他，本以為躲不過這場牢獄之災，想不到一名帶著神祕委託前來的律師保釋他，唯一條件是：獲釋後完全依照委託人的命令行事。很快地，律師擺平玲斗的官司並帶領他與神祕的委託人見面，這人竟是已逝母親的同父異母姊姊：千舟阿姨；阿姨指定要他成為一間神社的管理者，守護一株被稱為「祈念之樹」的巨大神木。看似平淡無奇的工作，卻因神木傳說深植人心，讓許多心中懷著祕密的人到此向神木「祈念」，也有人千方百計想要知道某些「祕密」，而玲斗也在無意間窺見家族的過去與祈念之樹之間的關聯…。

伊藤志彥執導的動畫電影《祈念之樹》改編自東野圭吾的小說。（羚邦亞洲提供）

