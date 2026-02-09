動畫「世外」改編自千年鬼 宿命糾葛催淚

（中央社記者王心妤台北9日電）香港動畫片「世外」改編日本作家西條奈加著作「千年鬼」，以橫跨千年的輪迴與誓死守護的友情約定為主軸，登香港影史動畫票房冠軍，也獲得第62屆金馬獎最佳動畫片。

根據片商提供的資料，「世外」耗時7年打造，除了在香港獲得高票房及金馬獎肯定，也入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，國際好評持續發酵，被觀眾推是「年度必看催淚神作」。

故事描述陰間使者「小鬼」某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」意外揭開一段橫跨千年的糾葛，當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅，在守護與放手之間，做出最揪心的選擇。

「世外」將於3月13日全台上映。（編輯：管中維）1150209