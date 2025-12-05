動畫《判處勇者刑》 臺北微風影城搶先試映

記者周毓洵／臺北報導

動畫《判處勇者刑》在12月中於臺北微風影城舉辦搶先試映會，讓臺灣觀眾比日本播出更早一步感受這部「黑暗奇幻×殘酷任務」話題新作。

《判處勇者刑》改編自火箭商會創作、めふいすと負責插畫的熱門輕小說，一推出便橫掃多項輕小說大賞，包括「2021下一部人氣輕小說大賞」綜合第2名、《這本輕小說真厲害！2023》單行本類別第3名，奠定其「新世代黑馬」地位。

《判處勇者刑》故事設定獨具一格，所有重罪犯將被判處「成為勇者」的終極刑罰，受刑人必須無限復活、不斷與魔王軍激戰，直到取得勝利為止。被迫組成的勇者隊伍成員全是「社會最頭痛的人們」：戰鬥數百年的狂戰士、惡名昭彰盜賊、詐騙政治犯、自稱國王的恐怖份子、零成功率的暗殺者，以及因「弒殺女神」而惡名遠揚的前聖騎士團長賽羅。然而，當賽羅意外遇見被隱藏已久的「劍之女神」泰奧莉塔，兩人締結契約後，讓原本注定毀滅的世界，第一次看見微弱卻真實的希望。

羚邦亞洲表示，希望透過特別試映活動，讓臺灣觀眾搶先沉浸在作品的黑暗世界觀、熱血戰鬥與龐大設定之中，為即將到來的2026動畫季炒熱話題。