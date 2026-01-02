動盪新年夜！荷蘭煙火事故奪2命…暴力事件逮250人 百年教堂起火崩塌

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

荷蘭迎新年之際發生多起煙火事故與暴力事件，民眾為了慶祝新年施放煙火，意外導致2人死亡。另外，位於阿姆斯特丹市中心、擁有逾150年歷史的馮德爾教堂（Vondelkerk）驚傳火警，50公尺高的塔樓因此倒塌。

位於阿姆斯特丹市中心、擁有逾150年歷史的馮德爾教堂驚傳火警，50公尺高的塔樓因此倒塌。（圖／翻攝@nanana365media X）

根據《路透社》報導，荷蘭警方昨（1）日發布聲明表示，「今年跨年夜，部分地區因大量煙火與縱火行為造成嚴重破壞，針對緊急救援人員和警方的暴力事件再次激烈發生」。警方指出，煙火事故分別導致阿姆斯特丹附近的阿爾斯梅爾（Aalsmeer）一名38歲男子與荷蘭東部鎮奈梅亨（Nijmegen）一名男孩喪命。

此外，全國各地也傳出對警察與消防人員的攻擊通報，該國南部布雷達市（Breda）更有人向警方丟擲汽油彈。警方表示，今年跨年夜約有250人被捕，多個城鎮甚至部署了防暴警察。

另一起事件發生在阿姆斯特丹市中心，鄰近馮德爾公園（Vondelpark）的馮德爾教堂午夜過後不久發生火災，建築物迅速被火勢吞噬，造成高達50公尺的教堂塔樓倒塌。阿姆斯特丹警方與消防部門正在調查教堂起火的原因。

荷蘭民眾通常自行施放煙火迎接新年，不過此習俗每年皆造成數百人受傷及數百萬歐元的損失。事實上，2025年跨年夜是荷蘭煙火禁令生效前的最後一年，急診室、警察、消防員以及地方和全國政治人物多年來一直推動這項禁令，期盼維護公共安全。

