動線更新！北市大度路一段150巷口 機車左轉需待轉

北市大度路一段150巷口往淡水方向，自10日晚上9時30分起，將配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面，左轉機慢車輛需至機慢車待轉區。（北市交工提供／張珈瑄台北傳真）

為辦理全線分隔島拆除工程，台北市大度路一段150巷口往淡水方向，自10日晚上9時30分起，將配合快慢分隔島拆除作業，封閉外側2車道銑鋪路面。北市交工處指出，路面更新後，配合調整路口左轉動線，左轉機慢車輛需至機慢車待轉區；左轉汽車則沿最內側車道左轉專用車道行駛，全線路段速限調整為每小時60公里。

交工處說明，路面更新後，外側2車道的機慢車輛優先道改為混合車道，左轉及迴轉車輛由原機慢車道左轉車道，改於平面最內側的左轉專用車道，配合調整該路口左轉動線，左轉機慢車輛需至機慢車待轉區；左轉汽車則沿最內側車道左轉專用車道行駛，皆需依行車管制號誌指示行駛。

交工處表示，大度路1段150巷口快慢車道分隔島業已拆除完畢，並施作施工路段銑鋪更新，為維護行車順暢及交通安全，配合調整該路口標誌（線）、行車管制號誌，以及全線路段速限調整為每小時60公里。

此外，交工處將於大度路1段150巷路口增設告示牌，提醒用路人動線變更並提前改道，交工處特別籲請駕駛人遵循現場交通標誌、號誌指示行止，以維行車安全與順暢。

