動脈瘤破裂自摔昏迷 針灸後竟能奇蹟甦醒

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好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖；奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君說明，針刺「百會穴」能增加腦區域的供血流量／奇美醫院提供

中醫針灸之術根源已久，許多中醫理論認為包括疼痛在內的人體健康問題，經常是氣血淤滯，藉助針灸之術，讓氣血暢通，可得舒緩之效；一名58歲女性無慢性病史，因騎機車自摔送醫，檢查發現為雙側蜘蛛網膜下腔出血，安排室外引流(EVD)與顱內壓監測手術，並入住加護病房。後續透過血管內彈簧圈栓塞及腦室腹腔分流手術，由於意識尚未恢復且無法自主呼吸插管，第7天由中醫介入輔助治療。

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經中醫部主治醫師陳豪君診斷為「血溢脈外、氣虛氣滯濕瘀」之證，透過每週三次的針灸介入，逐步改善病人的意識狀態與神經學功能。治療過程中，病人由昏迷逐漸恢復意識，成功脫離呼吸器、移除鼻胃管與尿管，並恢復吞嚥，在完成近兩個月第25次針灸後，已能在家屬陪伴下於病房走廊行走，最終病況穩定順利出院。

腦動脈瘤破裂致死率高！奇美醫院中西醫整合照護搶救黃金時間

突如其來的「雷擊般劇烈頭痛」千萬別輕忽，這可能是腦中的不定時炸彈破裂了！自發性蜘蛛網膜下腔出血(SAH)屬於出血性中風，其中約80至90%是由「腦動脈瘤破裂」引起，不僅發病急、死亡率高，更有近五分之一的病人在到院前就已死亡。

陳豪君醫師表示，奇美醫院推動「中西醫整合照護模式」，由西醫神經外科第一時間進行手術搶救生命，並在術後結合世界衛生組織(WHO)認可的「中醫針灸」進行早期介入，透過針灸刺激大腦神經保護與修復、重塑神經網絡，可望提升病人神經功能恢復與生活品質。

平均55歲好發、抽菸血壓高風險更高！腦血管「不定時炸彈」破裂奪命

腦動脈瘤就像腦血管壁上逐漸膨出的薄弱氣球，其中最常見的囊狀動脈瘤，是位於腦底部的蜘蛛膜下腔動脈動脈退化而形成的囊狀擴張，組織學上最常發現是動脈肌肉層中膜變薄導致結構缺陷，造成動脈管壁脆弱。奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君說明，當血流壓力超過血管壁承受能力，就可能瞬間破裂，使血液大量流入蜘蛛網膜下腔，引發顱內壓急速上升、腦水腫、急性缺血性腦損傷，甚至昏迷。統計顯示，平均發病年齡約55歲，女性發生率約為男性1.6倍，而大部分未破裂動脈瘤幾乎沒有症狀，因此容易被忽略，或在動脈瘤變大後產生神經壓迫症狀（如複視、眼瞼下垂…等）才發現其存在。

「雷擊式頭痛」是警訊！24小時內恐再出血，搶時間治療是關鍵

陳豪君醫師指出，動脈瘤破裂最典型症狀就是突然出現劇烈頭痛，病人常形容像「被雷打到」或「人生最痛的一次頭痛」，並可能伴隨頭暈、嘔吐、畏光、肩頸僵硬、抽搐、意識混亂甚至昏迷。由於發病後24小時內存在再出血高風險，因此診斷與治療必須分秒必爭。臨床上會透過電腦斷層血管攝影(CTA)評估血管狀況，並以數位減像血管攝影(DSA)確認動脈瘤位置與型態，再依動脈瘤的大小、型態、位置與病況安排血管內彈簧圈栓塞術或開顱夾閉手術，降低再次破裂出血風險。術後需注意血壓的控制，水腦的患者有可能需要以手術放置引流管的方式來進行治療。

中西醫整合助恢復！針灸促進神經修復、改善後遺症

即使成功搶救生命，蜘蛛網膜下腔出血後仍可能留下肢體無力、吞嚥障礙、語言障礙、記憶衰退、情緒失調等後遺症。奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君進一步說明，近年中西醫整合照護逐漸受到重視，世界衛生組織(WHO)已將針灸列為中風輔助治療方式之一。

研究指出，針灸可能透過刺激神經滋養因子及神經生長因子分泌促進腦部神經可塑性、增加腦區血流、調節神經傳導物質及發炎介質表現、抑制腦部缺血區域細胞自戕、促進中風後受損的長期增益作用及記憶，例如：針刺「百會穴」能增加腦區域的供血流量；針刺「足三里穴」能抗發炎、抑制神經元凋亡並改善微循環；針刺「陽陵泉穴」則可在功能性磁振造影看見腦部活化，推測可加強腦部運動區及感覺運動區網路增加運動認知連結等，有效改善中風後的肢體障礙、失語與認知失調等後遺症，亦呼應健康臺灣深耕計畫中強調之整合照護與功能恢復目標。針對腦中風病人，目前健保亦提供住院中醫輔助醫療與出院後中醫門診照護計畫，讓病人能持續接受整合式中醫治療。

戒菸、控制血壓是保命關鍵，高風險族群建議及早檢查！

陳豪君醫師提醒，腦動脈瘤破裂的危險因子包括：抽菸、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、酗酒、長期熬夜與壓力、多囊性腎病、以及家族中有兩位以上動脈瘤病史者都是高危險族群。預防勝於治療，高風險族群應養成規律作息、健康飲食、控制三高、戒菸戒酒；由於動脈瘤平時沒症狀，建議年齡超過45歲或有家族病史者，至少安排一次頭頸部核磁共振(MRI)檢查，及早揪出潛藏危機、提早因應。

健保雙計畫無縫接軌，把握中風黃金治療期降低失能！

腦動脈瘤破裂造成的蜘蛛網膜下腔出血，是一場與時間賽跑的急重症。從早期辨識危險訊號、及時介入手術，到後續中西醫整合復健，每一步都影響病人未來恢復程度及生活品質。奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君表示，病人與家屬無需過度擔心，目前中央健康保險署已全面推動政策支持，住院期間即可參與「全民健康保險西醫住院病人中醫特定疾病輔助醫療計畫」；出院後，自診斷日起一年內，更能無縫接軌利用「全民健康保險腦血管疾病後遺症中醫門診照護計畫」持續接受中醫針灸或中藥治療，加上相關復健活動。透過中西醫攜手合作，在黃金復健期內針刺給予大腦刺激，有助於改善動脈瘤破裂出血性中風的後遺症，及早就醫、及早治療，才有機會降低死亡與失能風險，陪伴病人重新找回生活品質。