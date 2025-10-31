動腦動身不失智 中山醫大攜手天主教失智老人基金會守護腦健康

動腦動身不失智， 中山醫大攜手天主教失智老人基金會舉辦講座，邀大家體驗「大腦保健體操」，一起守護腦健康。（圖：中山醫大提供）

守護腦健康，台中中山醫學大學31日與天主教失智老人基金會合作，舉辦「這樣生活不失智」校園講座，並帶領逾百名社區民眾與學生，一同體驗「大腦保健體操」，以「動腦又動身」的方式，實踐預防觀念，從校園向社區擴散守護腦健康的行動。

中山醫大醫學系副教授郭慈安表示，台灣邁入超高齡社會，醫療與照護人才培育，必須及早建立失智防治與照護的全方位能力。根據衛福部統計，國內失智人口已突破38萬人，失智症不僅影響記憶力，還常伴隨妄想、焦慮、暴躁等精神行為症狀，對家庭與社會造成沉重負擔。中山醫大長期推動健康老化與社區關懷計畫，從預防、延緩到照護支持，期望以醫學教育為核心，帶動全民提早關注大腦健康，讓預防失智從校園與社區共同落實。

廣告 廣告

郭慈安指出，中山醫大附設醫院自2017年起，呼應政府「失智症綱領2.0」政策方向，設立台中市第一家「失智共同照護中心」，以「十科共照、雙倍守護」為特色，整合醫師、個管師與跨專業團隊，提供從診斷、治療到家庭支持的全方位照護。學校端透過課程與社區教育推廣失智預防觀念，醫院端則以臨床與專業照護落實關懷行動，形成教育與醫療並進的完整體系，展現中山醫大在健康促進與社會責任上的實踐力。

天主教失智老人基金會處長陳俊佑表示，預防失智的關鍵在於「三動不可少」──腦動、身動與人際互動。年輕世代可從學習新語言、玩桌遊或樂器、記帳理財、閱讀寫作等方式訓練大腦，同時帶領家中長輩每週維持至少三次、每次三十分鐘以上的規律運動，並積極參與社區活動、維繫社交互動，皆能有效降低失智風險。

為讓預防行動更貼近日常生活，基金會今年推出「大腦保健體操」影片，融合有氧、平衡、協調與節奏律動等元素，簡單易學、老少皆宜，現已上架YouTube（連結：https://reurl.cc/nYAkxl）。同時也邀集15名失智症專家共同出版《這樣生活不失智》一書，結合科學實證與簡易測驗，為民眾量身打造可實踐的「健腦菜單」，讓「動腦、動身、動起來」成為全民的生活習慣。

呼應今年國際失智症月主題「關心提問．理解失智」，陳俊佑也期盼，學生們能將「人本精神」落實於未來醫療與社會服務中。透過教育端與醫療端的共同努力，攜手推動失智友善社區與全民健腦教育，從學校出發、延伸至社區，讓更多人一起打造更理解、更友善的照護環境。（寇世菁報導）