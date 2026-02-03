動與靜之間，描繪生活的韻律——《涓韻》摘下三項國際設計大獎殊榮

編輯：TZU｜圖片提供：一澄設計

在現代住宅的設計語境中，公共設施不僅止於功能性，而是生活品味與居住文化的延展。它承載的不只是進出的動線、休憩的角落，更是一種生活節奏的具體呈現。



本案《涓韻》透過動靜分區的邏輯、流動的空間結構與光影的層次鋪陳，讓住戶每一次進出都能感受到節奏與情緒的共鳴。設計以飯店式管理思維整合多元機能，創造能呼吸、能流動、能被感知的輕奢氛圍，也因此榮獲 2024 美國 TITAN Property Awards Platinum Winner、2025義大利 A’Design Bronze Winner 與2024美國 IDA Honorable Mention 三項國際設計大獎的肯定。

以機能為脈絡，編排空間秩序感

此案將空間視為一個能流動的場域，整體動線在流動的量體中形成閉環式設計，透過兩側綿延的落地玻璃與庭園造景的交錯，使外部景觀得以自然滲入室內。長形空間被劃分為三大區塊——中段為人流與物流的核心、兩側為動靜分明的功能場域。

入口處設置兩座服務櫃檯，分別對應物流收發與咖啡吧台。人流中心保持開放，主藝術裝置懸於挑高天花，黑色砂粒傾瀉至地面，象徵「積沙成塔」，亦是能量的匯聚與場域的連結，成為視覺焦點。

動態區朝向庭園一側開展，整合了健身房、瑜珈與冥想室，並配置洗浴機能，使運動後的動線能自然導向更衣與休憩，區域末端更與戶外泳池連結，形成完整的動能循環；靜態區則沿著另一側展開，咖啡吧台成為空間的情感中樞，柔和曲線引導視線一路延伸至宴會與會議空間。琴室與圖書室分別位於區塊深處，為住戶提供沉浸、放鬆與思考的場域，可彈性開闔的隔間則讓空間在私人使用與群體活動間自如切換。動靜兩側藉由中央開放區串連，無論日常使用或大型聚會，都能擁有流暢、優雅且富層次的空間經驗。

涓絲印象，構築流動

設計靈感源自中國涓絲意象，如細水長流般不疾不徐，蘊含著柔和而堅韌的力量，轉化為空間語彙時，成為一種不被切斷的感知經驗——線條以弧面延展，動線在緩慢的轉折中引導動線與視覺，材質與光影則層層疊加，讓場域在明與暗、動與靜之間自然過渡，感受著生活節奏被輕柔地托起。

空間運用豐富的材料堆疊高雅品味，包含石材、玻璃、金屬烤漆與木紋，牆面以淺色環保塗料鋪陳，大理石自然曲線結合線燈，展現剛柔並濟的氛圍。圓弧線條帶出流動感，動靜分明的分區安排則讓空間有了呼吸的節奏。大理石紋理、玻璃的通透感與柔和光線交織出含蓄而深刻的氛圍；家具與擺設呼應整體語彙，融入傳統院落「一進、二進」的層次感，細膩中蘊含秩序。

讓公設成為居家空間的延伸

設計團隊在動線與材質的鋪陳上，將空間從單純機能提升至情感層次，讓住戶的每一次進出都成為與空間對話的過程。公設不再只是配套設施，而是居家生活的延伸場域，承載著休憩、社交與日常儀式感的多重角色。其設計強調自然光線、通透的視覺界面與人性化的功能配置，讓人能在開放的公共空間中，也感受到如家般的舒適與歸屬，展現公設空間設計的成熟語彙與優雅氣度。

迎賓大廳乘載著出入人流，以寬敞的尺度、自由流動的動線，如呼吸般自然舒展。

迎賓大廳設置裝置藝術，黑砂自高處傾落，象徵積沙成塔，為日常開場。

此大樓的公設將動態與靜態的行為模式，分設於長向空間的兩端，靜態區包含閱讀區與會議區。

會議區能容納多人，當舉辦活動或宴會時，亦可敞開門扉擴增腹地。

動態區則為健身、瑜伽空間，並連結動線至泳池區與衛浴機能。

