動過敏手術遭質疑隆鼻！ 陳孟賢幽默回「鼻子是人造」：手術醫師我爸媽

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台灣歌手陳孟賢因參加2014年《超級紅人榜》走紅，近年除了歌唱外，也從事節目主持工作。不過，陳孟賢因鼻子長期過敏，近日前往醫院接受過敏手術，卻被網友懷疑整形。對此，陳孟賢於臉書正式回應。

陳孟賢因鼻子長期過敏，近日前往醫院接受過敏手術，卻被網友懷疑整形。（圖／翻攝全球巨星 陳孟賢臉書）

34歲歌手陳孟賢因鼻子長期過敏，影響唱歌與說話，日前到醫院動手術，竟遭網友猜測是去「隆鼻」。陳孟賢昨（22）日在臉書無奈回應，確實是做過敏手術，表示「今天是過敏手術後的第六天，恢復的很好，鼻子也越來越暢通」，並曬出術後照片。對於酸民的質疑，他也幽默回應，「我鼻子確實是人造的，手術醫師是我爸跟我媽」。

廣告 廣告

陳孟賢的高情商回覆受到許多網友稱讚，「巨星晚上好，回應的真好，孟賢的鼻子爸媽給的剛剛好，很讚」、「恭喜鼻子手術成功不會再造成鼻竇炎，謝謝星爸星媽在製作過程有下工夫才能把鼻子做得這麼挺」，也紛紛恭喜他不再受鼻子過敏所苦。

更多FTNN新聞網報導

安心亞火辣登耶誕城！遭酸40歲還在呼呼 網力挺怒打臉酸民

立威廉罹患甲狀腺癌二期！「花400萬治療」 二度動刀切除腫瘤

范瑋琪遭網暴5年怒了！反擊酸民可以不聽她唱歌 「別惡意攻擊我的家人」

