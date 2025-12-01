動靜兼備的退休宅哲學！為五口之家帶來極致舒適且機能完備的現代豪宅樣貌

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 緯傑設計

屋主對退休生活已有理想的規劃，期望能和家人保有獨立空間，但又不失親密的情感關係，預售屋階段購入 124 坪單層豪宅，委託專業設計，經與屋主詳細確認需求，妥善格局配置、梳理雙拼宅的動線，多元異材質拼接、燈光設計，為2大3小一家五口創造一個動靜皆宜的完美生活豪邸，既能滿足賓客來訪的「動態」社交場域，也能享受靜謐時光的「靜態」私人空間，注入和諧與豐富層次的現代美學，實現了公私領域完美平衡退休豪邸。

考量長型空間，設計師將公領域設定於中心，左側配置子女房，右側規劃為主臥與長親房，重塑流暢動線。玄關以綠色紋理大理石牆為端景牆，奠定大器尊榮的感受，結合大量隱藏收納與儲藏空間，強化實用性。公領域採開放式設計，客廳結合餐廳與中島輕食區，滿足多人聚會需求，懸空電視牆與格柵線條，型塑氣勢磅礡與細膩質感的視覺，大尺度餐桌能容納多人聚會，餐櫃展示屋主收藏品，傳遞主人的好品味，中島輕食區延續材質的精緻感，並運用隱藏式收納設計維持整潔，廚房的玻璃拉門適時區隔油煙，整體感一致，巧思於中島區設置拉門，界定公私領域，確保隱私。



主臥延續整體風格的精緻現代感，特別打造媲美飯店行政套房的高規格，配置睡眠區、書房、茶水吧與更衣室，滿足屋主夫妻的多元需求，讓生活更便利、更自在。三間子女房皆選用中性灰色系壁布與木作材質，質感溫潤，兼顧舒適與清潔便利性。

這座長型豪邸重新佈局空間，讓公私領域分明卻又相互呼應，既能承載熱鬧的聚會生活，也能保留專屬的靜謐時光，完美詮釋退休宅的理想樣貌！

