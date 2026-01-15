勘查草嶺山林火警 雲縣長張麗善指示建置蓄水系統及消防管線

雲林縣長張麗善今天會同縣府各局處長前往古坑鄉草嶺村石壁山林火災現場勘災／翻攝照片





雲林縣長張麗善今(15)日會同縣府各局處長前往古坑鄉草嶺村石壁山林火災現場勘災，感謝地空聯合滅火所有夥伴的努力，讓火勢於今（15）日中午前獲控制，張麗善當場指示建置大型蓄水池及消防管線，強化山區救災量能。

張麗善指出，1月12日一早7點49分，草嶺石壁山區發現起火，起火原因還在調查中，但第一時間，消防大隊及轄區內的大小分隊人力及小型車輛進入火災現場滅火，天乾加上風勢，讓火勢後續從1公頃蔓延燃燒到8公頃。

廣告 廣告

消防局長林文山表示，截至今天中午現場已無明火，下午人員會進入勘查，針對悶燒點加強噴水，預計今天可完全撲滅，後續也會派遣警義消駐守2至3天警戒。

張麗善感謝消防局林文山局長指揮警消、義消同仁，並與地方陳兵通村長、賴郁憲理事長帶領村民加入滅火行列，更感謝張嘉郡立委的即刻協助，要求中央派遣空中勤務總隊直升機進行灑水作業，大家通力合作，順利將火勢控制。同時也感謝台電蔡處長今日特到場允諾在今年3月完成電力供電，俾利消防系統運作。

台電蔡處長表示，有關用電案，因山路崎嶇，載運電桿的大卡車進出難度相當高，會全力加速趕工，允諾在3月底前如期完成施工，達成地方的需求。

林文山指出，未來地方消防水源的建置，會配合縣府整體來進行規劃，未來有關觀光景點之開發，也建議高處設置大型蓄水設備附加消防取水配管或併鋪設消防栓箱，除可供衛生間用水亦可充當消防搶救用水源。

另，草嶺消防分隊將再加強採購小型車輛，以到達一般消防車輛不能到達的地方。草嶺消防分隊也持續招募及訓練義消，災時可加入搶救，針對石壁地區，已組1支義消小隊，未來對於地方民眾、石壁休閒農業區發展協會成員有意接受滅火救災訓練者，消防局將協助訓練。

更多新聞推薦

● 嘉市1/24、1/25發老人春節禮金 領取方式一次看