勘災竟到小學猥褻男童拍下體 台南公務員判刑8年8月

台南市府工務局一名施姓男工程員涉藉勘災之名、駕公務車到南區一所小學泳池猥褻一對男童兄弟檔並拍攝性影像，台南地院合併重判他8年8月徒刑。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府工務局建築工程科1名施姓工程員於今年7月間申請使用公務車前往勘災，卻跑到1所小學泳池摸1對男童兄弟檔下體並拍攝身體照片，他被逮獲收押禁見迄今。施在法院開庭時坦承犯行、求交保均被駁回，台南地院依兒少性剝削防制條例、強制猥褻等罪重合併判他8年8月徒刑。

據調查，這名南市工務局的施姓男工程員(34歲)，於今年7月18日上午在丹娜絲風災期間，是向單位申請使用公務車前往北門區勘災了解重建工作，但他開車出門後卻跑到南區1所小學犯案。工務局接獲警方通知，才知道他犯下離譜行為，對他處分停職。

判決指出，施員於今年7月18日上午9點許駕駛公務車前往台南市南區1所國小，當天上午10點許，他潛入小學的游泳池旁看到1對11歲與8歲的男童兄弟檔，竟尾隨2童走進更衣室，拿出兒童內褲幫其中1人穿上、撫摸下體；再以另1童未穿好內褲為由，強脫撫摸下體。

施員並用手機拍攝1童僅穿內褲、另1童未穿內褲的照片，隨即離去，2男童隨即告知家屬，家屬通報泳池管理員追上質問，施員開車落跑。救生員機警用手機拍下施員車號，向警方報案。警方查出是工務局公務車，通報市府工務局查出施員身分。

施於今年7月19日到案，檢方認定他涉嫌重大且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。案經檢方起訴，台南地院裁定續押，施員在9月向法院聲請交保說收押逾2月，深刻反省所犯錯誤，是自己性觀念偏差，一時失慮犯下錯事。

南院合議庭考量，受害男童母親始終無與施員和解的意願，施事先準備兒童內褲前往小學泳池，可見應是預謀伺機找兒童下手，非偶然起意；其身為南市工務局公務員，竟為滿足私慾、侵犯2童身體自主權，影響身心發展甚鉅，實在不該。因施坦承犯行、有反省悔悟之心，依犯2個對兒童強制猥褻罪與對兒童拍攝性影像罪，合併判他8年8月徒刑。

