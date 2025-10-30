勘驗京華城案偵訊錄影》鄭深元請求告發黃景茂筆錄記載不實 檢：根本告不成

台北地方法院30日開庭審理京華城案，前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。(記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今下午勘驗台北市前都發局長黃景茂去年9月13日在台北地檢署的部分偵訊錄影片段，勘驗後檢、辯各說各話。柯文哲的辯護律師鄭深元認為，黃景茂5度否認「明知違法」，偵查檢察官林俊言仍將筆錄記載為明知違法，林涉嫌公務員登載不實，請求法官於判決書中一併告發。

蒞庭檢察官林俊廷則認為，黃景茂自己親口說「我是奉交下」，對於「你知道違法還是要推進去(都委會)，公文寫得很清楚」，黃也是親口答稱「對，一定要、一定要提」，偵訊過程平和、語氣溫和，沒有爭吵，偵訊過程合法，筆錄記載也符合訊問內容，符合偵訊常規，如果柯文哲或辯護律師認為林俊言涉及刑事不法，可自行向檢方提出告發，徒然耗費司法資源，根本告不成，不需一廂情願慫恿法官告發。

廣告 廣告

鄭深元指出，林俊言在偵查中5度向黃景茂提及「明知違法、圖利仍要送研議、上面都喬好了」，黃景茂分別回以「沒有、沒有」、「我不知道」、「我沒有」、「都委會…(話被林打斷)」、或沉默不答，林最後以偵訊技巧問「你知道違法還是要推進去(都委會)，公文寫得很清楚」，以第二句包裹第一句，黃景茂說「對」是在回答第二句，筆錄卻記為黃承認明知道違法。

鄭深元認為林俊言涉嫌違反如實記載筆錄的義務，黃景茂的語意是送研議本身沒有違法，黃更沒有明知違法。鄭認為林有違法的惡意，請求合議庭於判決書內提出告發。

林俊廷反駁，偵訊錄影清楚呈現偵查檢察官的認知，就是都發局公務員已經在說帖上寫明會有圖利爭議的問題，為什麼還要推至都委會研議，而黃景茂最後也有親口講說「對，我是奉交下，一定要，一定要提」。

林俊廷說，黃景茂應訊時可看著電腦螢幕上的筆錄記載，最後與陪偵律師一起閱覽筆錄約20分鐘，逐行逐句以手指點著閱覽，也曾經向書記官更正過一次筆錄內文，最終才在筆錄上簽名，可見筆錄符合黃當時的真意，沒有偽造文書的問題。

林俊廷指出，柯的律師團在逐字譯文上標註林俊言跟黃景茂爭吵，勘驗前鄭也把偵訊過程講得很誇張、「要親身經歷才能體會」，拚命詆毀檢方，但勘驗後證明其實就是很普通的一問一答，沒有爭吵，檢方問案態度溫和，並無不當；若鄭堅持認為偵查檢察官是故意登載不實筆錄，可自行去提告，但只是浪費司法資源，因為根本告不成，不必一再慫恿公訴檢察官或法官告發，顯得過度一廂情願。

h4>相關新聞請見︰

京華城案勘驗黃景茂偵訊錄影帶 柯文哲嗆檢方針對他

柯文哲辯護律師鄭深元認為，黃景茂5度否認「明知違法」，偵查檢察官林俊言仍將筆錄記載為明知違法、涉嫌公務員登載不實，請求法官於判決書中一併告發。(資料照，記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

京華城案 今傳喚應曉薇顧問吳順民作證

中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統 陸委會首度證實「已除籍」

防傅崐萁突襲！馬太鞍洪災條例下午協商 Fata'an部落奔立院抗議

陳佩琪稱柯文哲每天都在用功 要寫書談「國政治理」、「聯合政府」

