勘驗偵訊光碟 柯文哲嗆檢對社會交代、黃景茂酸「檢察官怎明知違法」

台北市都發局前局長黃景茂（前）。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地院今（30日）審理京華城案，下午臨時加開勘驗檢察官林俊言偵訊北市前都發局長黃景茂的光碟，聲請勘驗的民眾黨前主席柯文哲痛批，檢察官對黃景茂一路偵訊到半夜，已經很疲憊，且若這案子公務員真的有寫「圖利」，怎還會繼續下去？要求應對社會有個交代；黃景茂則說，他當初在簽筆錄時，因為時間太短，看很快，他沒說「明知違法」，強調自己當45年公務員，一向奉公守法，並酸檢察官也是公務員，怎麼會「明知違法」？

柯文哲委任律師鄭深元本月2日指出，林俊言去年9月13日偵訊黃景茂涉不當訊問，且筆錄內容有多處不實，黃景茂否認「明知違法」，林仍指示書記官記載黃是「明知違法」，涉公務員登載不實，並主張林俊延應到庭。

柯文哲指出，如果今天勘驗光碟可以對全台社會公開，大家就會知偵訊是針對柯文哲製造的，黃景茂一路被偵訊到半夜，大家都很疲累，林俊言的訊問，若是他被問十幾次後，也會變成「你叫我講什麼，我就會講什麼」。

柯文哲說，若公務員真的有寫京華城案會圖利，這案子怎麼還會繼續下去？還說什麼「上面」都喬好了，他想問檢察官是有什麼通天本領，林俊言怎麼知道？這案子要對社會有個交代。

柯文哲提到，黃景茂是老實個公務員，看臉就知道了，並指聽說邵琇珮這一整年都行屍走肉，這案子對台灣司法、社會傷害太大了，他是選過總統的人，被關一年就算了，但現在該想如何善後？整個司法公信力該怎麼恢復？

黃景茂則說，他很感謝柯文哲委任律師鄭深元堅持要勘驗偵訊光碟，並強調自己作為45年公務員，一向奉公守法，但檢察官也是公務員，怎麼會明知違法？

黃景茂表示，研議是指都委會研究，林俊言卻一直說研議就是要通過，並一直插嘴說「明知違法」，但研議就只是研議意見，沒有通過的問題。

公訴檢察官林俊廷則強調，勘驗後可還原黃景茂曾親口說「奉交下」2次，且黃景茂的陳述也多次提到按照市長指令將陳情案直接交辦，而都發局公務員已說可能會有圖利爭議問題，還是繼續簽辦送研議，黃景茂也親口說對、奉交下一定要提，且黃景茂訊問後也看筆錄看了20分鐘，期間辯護人還有去更正筆錄，最後才簽名。

林俊廷直言，若辯護人堅持檢察官這樣是故意偽造文書，可以耗費司法資源去提告，這根本告不成，卻一直慫恿公訴檢察官或法官要告發，剛好可透過本次勘驗釐清。

