務實分工 藍白分更勝藍白合

（圖／本報系資料照）

柯文哲提出「比起藍白合，更重要的是藍白分」，乍聽之下，「藍白分」似乎帶有分裂、疏離的想像，也難怪引發部分藍營支持者焦慮及綠營的高度關注。然而，柯文哲隨後的補充說明，其實已點出關鍵：所謂「分」，並非分手或對立，而是分工合作，各自發揮所長。

長期以來，「藍白合」被高度簡化為選舉算計，彷彿只剩下席次加總與勝負盤算，卻忽略政黨本質的差異。相較之下，「藍白分」反而是更務實、更成熟的政治想像──承認彼此不同，尊重專業差異，並在共同目標下進行策略協作。

廣告 廣告

首先，在政策與議題層面，藍白確實存在天然分工的空間。民眾黨長期聚焦青年世代、司法改革、居住正義、勞工權益，並以打破藍綠作為政治標誌；而國民黨則在外交、國防、兩岸關係與總體財經政策上，累積多年執政與制度經驗，擁有較完整的人才與論述體系。若能在立法院或公共政策討論中形成議題分工，讓白營主攻社會改革與制度創新，藍營穩住國家治理與對外關係，不僅不衝突，反而形成互補。

其次，在經營策略與政治溝通上，藍白分工同樣具備現實基礎。民眾黨擅長新興媒體操作、網路社群經營與議題快速擴散，能夠有效觸及年輕族群與政治冷感選民；國民黨則在地方組織、基層動員與傳統媒體關係上仍具相當實力。若雙方各自發揮強項，而非互相模仿或競逐同一塊市場，反而有助於擴大非綠陣營的整體社會接觸面。

第三，在選區經營與選舉布局上，「藍白分」也提供另一種思考方向。過去藍白合作最大的爭議，往往在誰退、誰選、如何協調的零和博弈。但若轉向分工概念，在不同選區依政黨屬性、候選人結構與選民輪廓進行策略配置，避免內耗，反而有機會提升整體勝率。這樣的合作不必建立在高度政治承諾，而是建立在理性評估與互利原則。

至於藍白分是否可能走向分手？柯文哲說「世界上什麼事情都有」，點出政治現實的不確定性；鄭麗文則強調藍白合作的穩定性，並指出柯文哲因政治處境與時間背景，對合作經驗仍停留在過去。這樣的說法，某種程度顯示藍白關係正在尋找新定位，而非停留在選舉激情的舊框架。

總體而言，「藍白分」若僅被解讀為挑釁或測風向，未免低估背後的結構意涵。真正關鍵不在於合或分的字面對立，而在於是否能建立不以情緒綁架、不以單一選舉為唯一目標的合作模式。當政黨能誠實面對自身限制，並尊重他者的專業與角色分工，政治才可能從權謀競逐，走向治理理性。

或許，「藍白分」不是合作的終點，而是合作更成熟的起點。（作者為新故鄉智庫協會理事）