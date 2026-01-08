許多人恐怕不這麼認為，但川普仍堪稱最有名的和平締造者。在迦薩，就算過程中明顯偏袒以色列，招致美國內、外強烈抗議，結果換來的，卻是巴勒斯坦和以色列人民的同聲感謝，以及接下來重建迦薩的優先商機。不久前國際足球總會，因此將第一屆和平獎頒給了川普。

有了迦薩心得，川普也就更積極投入促和俄烏。當然川普不會放過在台海締造和平的機會，何況這只需要他說兩句「好話」。中共以「正義使命—2025」圍台軍演辭歲，川普表現淡定，心裡卻相當有數。他已認清美國並無干預中國統一的實力和意義。

去年底《紐約時報》社論揭露國防部「淨評辦公室」出的機密文件「優勢簡報」指出，解放軍已可在美國大批先進武器接近台灣前，就將其摧毀。該社論印證的是美國戰爭部長赫格塞斯提到的內部兵推結果：我們每次都輸。最新國家安全戰略報告也說：台灣周邊水道及南海水域實質上，已落入北京掌控，美國，就算加上周邊盟國，已無能為力。

二戰後世人原本寄望美國警長維持秩序，如今反被很多人認為他正是世界亂源。英國《衛報》報導歐洲9國民調，平均有48％人認為川普是徹頭徹尾的敵人。

原本一些G國會議，說是要「合作以因應全球挑戰、促進經濟穩定共享繁榮」，結果做的仍不脫拉幫結派，以霸穩自身利益。如今美、中形成G2，至少單純得多，或許真能讓世界表面上看起來和平一些。

「台灣晶片產業正移往美國」，「很快會拿回百分之四十至五十的晶片市場」是川普認為其關稅政策的直接且有效成果。而台灣對於美國的價值，在台積電聚落已到手大半後，剩下的像是技術、生產鏈、資金，看來也都可予取予求。

川普去年底和習近平做了「極其良好的電話交流」，並在通話中向習近平表達「理解台灣問題對中國大陸的重要性」。這時，既已拿到稀土、高檔晶片，又確保了大豆等農產品等一系列好處，何不順水推舟為和平統一講兩句好話，換取整體戰略穩定？

台灣對於川普而言，反正是就要交易掉，當然就要從中盡可能榨取。這也可能正是美國把台灣暫時晾在一邊的理由。

沒錯，接下來，川普會「拿回被台灣偷走的一切」，而台灣掌權者應該也會加倍配合。至於對那些仰望的台灣政客，就像對澤倫斯基說的，他可能會在臉書上說：我為你做的，都不知感恩？

對於習近平，統一中國無疑是具體落實「中華民族偉大復興」使命的一大步。至於眼看台灣被美國搜刮，應該是樂見、甚至是鼓勵的。因為相較於民族復興大業，餵飽這白頭鷹是值得的。

至於北京何時和如何對台灣出手，過去有太多分析和預測，如今看來，就像到委內瑞拉擄人的行動一樣，當天時、地利、人和條件都具備時，說動就動。

今天川普展現的，不過是坦白的現實主義。相較於俄烏戰爭，台海局勢更容易掌控，和平更容易達成，且還可為美國拿到許多實質紅利，何樂不為？

聖誕節前川普在批准史上最大筆對台軍售，同時暗示可能承認北京「勢力範圍」。順勢打和平牌，不只可印證「很有把握」習近平不會在他任內攻台，而且可以驕傲地說促成了「全世界最偉大的和平」。這時的台灣該做的，正是務實面對這不算太壞的變局，做好因應。（作者為國立海洋大學名譽教授）