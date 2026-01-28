務實外交時代來臨 忽視對話的台灣正與世界背道而馳

2026年開春，北京的天空似乎比往年更早透出暖意。歷經川普重返白宮的震撼，中國機場陸續迎來各國元首政要，全球政治板塊恐將逐漸鬆動。中國最新的訪客是英國首相施凱爾，他帶著五十多人訪問團跨越千里落地上海。韓國總統李在明在一開年便率領經濟天團重申一個中國並尋求合作，儘管南韓因此面臨美國關稅制裁，但多邊遊走的務實外交策略，已經令人難以忽視。令人擔憂的是，當大國領導人紛紛奔向北京尋求利益與和平的平衡點時，台灣執政當局仍自困於抗中的深井中。

當全球各國紛紛轉身，是否能警醒台灣，對抗已非唯一選項？觀察近期的北京外事日程，那是一份足以令圍堵政策顯得蒼白無力的清單。愛爾蘭、加拿大、芬蘭、烏拉圭的領導人接踵而至，連曾經強硬的英國也選擇在時隔8年後重啟戰略對話。科技巨頭輝達執行長黃仁勳更是三度訪華，在與特斯拉、蘋果等企業一同穿梭於中國市場的同時，更促成了高性能晶片的解禁。

這些國家的領袖與商界巨子難道不明白地緣政治的風險嗎？不，他們比誰都清楚。但他們更明白，在動盪的全球局勢下，持續的「脫鉤」只會加速自身的衰退。施凱爾首相直言「忽視中國是不明智的」，一句話戳破了台灣執政者編織的粉紅泡泡，那種以為只要緊抱特定意識形態大腿，就能換取永恆安全的幻想。

相對於國際各國從過去的價值同盟逐漸走向務實外交，我們的政府卻反其道而行。近年來，台灣的軍事預算不斷攀升，向美國購買武器的清單越來越長。這種窮兵黷武式的軍備競賽，正悄悄吞噬著本應屬於民生、教育與弱勢照顧的資源。

新上任的海基會董事長蘇嘉全表示，兩岸交流不是讓步，溝通不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。他強調唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。蘇嘉全承諾將持續扮演好「說好話、做實事」的角色，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。但兩岸可否重回春暖，為賴政府的外交靈活性加分，恐怕解鈴還須繫鈴人。

真正的和平，從來不是靠堆疊飛彈換來的，而是靠對話建立的「防火牆」。近期國共兩黨智庫論壇的重啟，本是緩解誤解、守護台海和平的契機，卻在某些政客口中成了「賣台」的代罪羔羊。這種將「交流」等同於「賣台」、將「和平訴求」視為「投降」的極端邏輯，正企圖將台灣鎖死在與世隔絕的孤島上。

如果我們繼續關起門來，拒絕看見世界趨勢的轉變，最終受傷的，只會是這片土地上的兩千萬子民。唯有務實，才能生存；唯有對話，才有和平。大國正在轉彎，商人都在找路，而台灣的領航者，難道還要繼續帶領台灣衝向意識形態的礁岩？

