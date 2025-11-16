務實打開三扇關鍵之門

（圖／本報系資料照）

美國政府關門破紀錄，靠臨時撥款才勉強續命；日本高市內閣一句「台灣有事」，讓中日外交火線升溫。兩個事件，一個示警「不協商就關門」，一個提醒「高調不等於安全」。台灣最該學的，不是戲劇性的政治姿態，而是務實打開三扇關鍵之門：預算、人事與兩岸交流。

先說預算，台灣有「預算法」第54條這道護身符，預算沒過政府也不會停擺，但這不是拖延的理由。115年度總預算迄今未付委，行政院若抱著「撐一天算一天」的心態，只會讓朝野互信繼續耗損。朝小野大，政府更要謙卑下樓談，主動出面協商：把爭議項目列成清單、時程攤在桌上、里程碑訂得明白，讓社會看得到怎麼談、談到哪裡、何時能結案。美國關門的教訓很簡單——不談，就一起付出代價。

廣告 廣告

再看人事案，大法官提名兩度掀起爭議，NCC人事案連番受阻，中選會雖首度邀在野黨推薦人選，仍考驗提名機制的公信力。這些關鍵職位，不該成為政黨動員基本盤，鞏固選票的提款機。若提名過度考量政治色彩，將削弱制度的專業性與中立性，並讓朝野對立更形加深。要杜絕政治化提名，關鍵在於提名前建立協商與共識機制。府、院應主動與在野黨對話，推舉兼具專業、公信與社會代表性的人選，讓人事案真正體現朝野合作。

現行人事審查雖有公開詢答與電視轉播，但透明仍停留在形式，欠缺實質的公信與責任機制。可建立制度化機制，由朝野共同參與提名程序，強化審查專業性與資訊公開，落實利益迴避。

未來應推動被提名人利益揭露，各黨團投票立場與理由公開，審查過程資訊化，提名單位說明推薦依據，讓人事案從形式透明走向實質公開，讓權力伴隨責任。政治不是零和，制度設計才是長久之道。

至於兩岸，日本的高調表態固然吸睛，但真正能守住台灣安全的，仍是我們自己的韌性—內政要顧好、經濟要做強、社會要團結。與其把希望綁在他國的軍事語言，不如伸出手去推動具體可行的合作項目：觀光逐步開放、學術交流擴大、農漁產品順利通關、民生與防災合作常態化。把「冷和平」變成「能掌握的穩定關係」，才更符合台灣利益。一味把在野黨扣上「親中」的帽子，固然能博取聲量，卻解不了國政的根本問題。統獨休兵、朝野共商，才是民意真正要的答案。

給執政與在野三把鑰匙：預算要先協商再對談，人事要讓專業回歸制度，兩岸要以和平交流為本。把門打開，從對話取代對立、從制度取代算計，政治才有出路，人民才有感。

政治可以有激情，但治理必須有章法。別學美國的「關門政治」，也別把日本的高調當保險。把門打開、把話說清、把事做完，才能贏回民心、化解民怨，讓台灣在變動的世界裡，穩穩走出自己的康莊大道。（作者為前立法院法制局局長）