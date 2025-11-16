務實打開三扇關鍵之門
美國政府關門破紀錄，靠臨時撥款才勉強續命；日本高市內閣一句「台灣有事」，讓中日外交火線升溫。兩個事件，一個示警「不協商就關門」，一個提醒「高調不等於安全」。台灣最該學的，不是戲劇性的政治姿態，而是務實打開三扇關鍵之門：預算、人事與兩岸交流。
先說預算，台灣有「預算法」第54條這道護身符，預算沒過政府也不會停擺，但這不是拖延的理由。115年度總預算迄今未付委，行政院若抱著「撐一天算一天」的心態，只會讓朝野互信繼續耗損。朝小野大，政府更要謙卑下樓談，主動出面協商：把爭議項目列成清單、時程攤在桌上、里程碑訂得明白，讓社會看得到怎麼談、談到哪裡、何時能結案。美國關門的教訓很簡單——不談，就一起付出代價。
再看人事案，大法官提名兩度掀起爭議，NCC人事案連番受阻，中選會雖首度邀在野黨推薦人選，仍考驗提名機制的公信力。這些關鍵職位，不該成為政黨動員基本盤，鞏固選票的提款機。若提名過度考量政治色彩，將削弱制度的專業性與中立性，並讓朝野對立更形加深。要杜絕政治化提名，關鍵在於提名前建立協商與共識機制。府、院應主動與在野黨對話，推舉兼具專業、公信與社會代表性的人選，讓人事案真正體現朝野合作。
現行人事審查雖有公開詢答與電視轉播，但透明仍停留在形式，欠缺實質的公信與責任機制。可建立制度化機制，由朝野共同參與提名程序，強化審查專業性與資訊公開，落實利益迴避。
未來應推動被提名人利益揭露，各黨團投票立場與理由公開，審查過程資訊化，提名單位說明推薦依據，讓人事案從形式透明走向實質公開，讓權力伴隨責任。政治不是零和，制度設計才是長久之道。
至於兩岸，日本的高調表態固然吸睛，但真正能守住台灣安全的，仍是我們自己的韌性—內政要顧好、經濟要做強、社會要團結。與其把希望綁在他國的軍事語言，不如伸出手去推動具體可行的合作項目：觀光逐步開放、學術交流擴大、農漁產品順利通關、民生與防災合作常態化。把「冷和平」變成「能掌握的穩定關係」，才更符合台灣利益。一味把在野黨扣上「親中」的帽子，固然能博取聲量，卻解不了國政的根本問題。統獨休兵、朝野共商，才是民意真正要的答案。
給執政與在野三把鑰匙：預算要先協商再對談，人事要讓專業回歸制度，兩岸要以和平交流為本。把門打開，從對話取代對立、從制度取代算計，政治才有出路，人民才有感。
政治可以有激情，但治理必須有章法。別學美國的「關門政治」，也別把日本的高調當保險。把門打開、把話說清、把事做完，才能贏回民心、化解民怨，讓台灣在變動的世界裡，穩穩走出自己的康莊大道。（作者為前立法院法制局局長）
其他人也在看
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 7 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 20 小時前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 7 小時前
美國減免4國關稅含台灣友邦 宏都拉斯沒份
[NOWnews今日新聞]為降低咖啡、香蕉和其它食品價格，減輕美國消費者面臨的通膨壓力，川普政府與阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多達成協議，豁免或調降部分進口商品關稅。身為台灣邦交國的瓜地馬拉，總統...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
內政部將再行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。對此，陸委會表示，行政機關應依法行政，沒有模糊曖昧的空間，充分尊重並支持內政部的立場。自由時報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 1 天前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 1 天前
衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天
日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。中天新聞網 ・ 1 天前
陳建仁被點名參選台北市！綠委這樣看
[NOWnews今日新聞]民進黨積極備戰2026年選舉，台北市部分，目前只有壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，另外包含前副總統陳建仁、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅、沈伯洋、社民黨議員苗博雅等人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠營港湖議員剉咧等？「超級吸票機」高嘉瑜傳回鍋參戰 她憂：大魚入池掀大浪
被稱為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜先前曾表態2026年地方選舉「原則上不缺席」，外界好奇是否將回鍋參戰港湖議員、或角逐縣市首長，而從近來動作看來，再戰港湖議員的機會不小。對此，同為港湖選區的民進黨台北市議員何孟樺發文借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」，暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高嘉瑜是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就......風傳媒 ・ 14 小時前
「台灣有事論」的弦外之音
日本首相高市早苗本（11）月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她還列舉了中共可能控制台灣的手段，如海上航道封鎖、使用武力，或是網路宣傳等。美麗島電子報 ・ 1 天前
中日緊張局勢繼續升級 中國海警船進入「釣魚島」巡航
周日，中國海警發布聲明稱，一支海警船編隊已經進入釣魚島（日方稱尖閣諸島）海域進行「維權巡航」。這一發展標志著日本首相高市早苗涉台言論引發的中日緊張關系仍在繼續升級。德國之聲 ・ 11 小時前