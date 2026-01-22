務必牢底坐穿！台中五口命案主謀李女出庭全認罪 被害人律師：長刑期才是贖罪

台中五口命案主謀李女今天出庭改口全認罪。翻攝照片

震驚社會的台中五口命案今（22）日首度開庭，主謀李惠雯遭檢方起訴包括《銀行法》非法吸金、詐欺取財、恐嚇取財、洗錢及偽造私文書等多項罪名，原先否認犯行的李女，今天出庭後態度180度大轉變改口表示認罪，並稱自己在獄中研讀法律書籍後已知悔悟，但被害人律師林瓊嘉表示，仍支持檢方對李女求處重刑，因為5被害人已往生，「判長刑期對被告來說，才是真的贖罪」。

檢方起訴指出，李惠雯於2024年6月間接觸王家母女三人，先以「團購事業每月獲利10%」為誘餌，誘使王母以丈夫名義開出總額達83萬餘元的支票，王家二女兒亦刷卡投資30萬元。隨後李女再拋出「黃金代購」騙局，聲稱刷卡買金可賺取高額佣金，實則將資金挪作私用。

廣告 廣告

當王家起疑試圖收手，李女竟變本加厲恐嚇索賠530萬元「違約金」，最終導致王家五人在絕望中決定走上絕路。

台中地院今天下午開庭時，法官詢問李女是否認罪，李惠雯當庭表示全數認罪。針對原本爭議的洗錢罪部分，辯護律師雖主張資金僅是在李女掌控的帳戶間移動，未製造金流斷點，但在檢方指出其將不法所得轉移他人帳戶或清償私人債務已屬更動所有權後，李女隨即打斷律師，改口稱「不爭執，知道錯了」。

由於李女遭起訴時仍對犯行全盤否認，法官追問她為何改口？李女則稱，她在羈押期間不斷反思，並借閱法律書籍與請教他人，才意識到自己確實觸法，並坦承，詐得款項中約有8成用於個人開銷，僅2成投入實際投資。

對於李女改口認罪，被害人代理律師林瓊嘉庭後沉痛指出，被告若真心悔過，確實應該要認罪並且贖罪，被告今天選擇認罪，很大一部分是因為目前的證據確鑿、無從抵賴，但現在被害人一家五口都已經往生了，被告要拿什麼來贖罪？

林瓊嘉說，檢方對李女具體求處15年以上有期徒刑並非過重，而是給被告一個最佳的贖罪機會。「回過頭來看這家人，他們是因為太傻、太笨才被騙的嗎？他們一家人的感情這麼好，彼此互相支援、互相信任，但最後卻走向絕望、甚至活不下去，這到底是為什麼？原因只有一個：就是被告太壞了！」他認為，如果今天讓被告有任何脫罪的機會，對那些已經無法說話的被害人來說，是非常不公平的。只有長刑期的處罰，對被告來說才是真實的贖罪。「如果對這種惡行予以輕縱，未來會不會有更多人效法？我們的社會又要如何維持應有的善良與和平？」



回到原文

更多鏡報報導

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！