務求清零、避免擴散 台中市府跨局處全面防堵非洲豬瘟

民間企業捐贈非洲豬瘟檢測試劑儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（30）日下午再度召開記者會，台中市政府副秘書長張大春率領市府團隊一同出席。台中市府表示，跨局處防疫工作持續進行，由農業局動保處及區公所全面加強養豬場現場訪查與採檢作業，截至昨日已完成152場養豬場豬隻健康訪查，並於10月28日採血22場67頭送檢，檢驗結果均為陰性。

今日記者會開始前，中央前進應變所特別舉行非洲豬瘟檢測試劑捐贈儀式，由民間企業捐贈1000劑試劑給政府，不僅可縮短檢測時間，還能一次檢測10樣品，行政院長卓榮泰及市長盧秀燕共同出席，感謝捐贈單位台灣賽默飛世爾科技及基龍米克斯生物科技公司，隨後由農業部常務次長杜文珍主持應變所記者會，台中市府張副秘書長率市府團隊出席。

廣告 廣告

台中市府由張大春副秘書長(右)率市府團隊出席應變所記者會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

同時，農業局也每日掌握全市斃死豬數量，以利早期發現異常情形，目前共掌握13場30頭斃死豬，PCR均陰性，也已依規完成化製處理，降低病原擴散風險。此外，10月28日於龍井區查獲不明來源廢棄豬腎，送驗結果亦為陰性。農業局強調，將持續與中央保持密切合作，全力守護畜牧業生產安全，維護市民健康。

環保局說明，為全力防堵非洲豬瘟，10月28日起新增文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受去化場所，原開放的12處垃圾衛生掩埋場已完成階段性防疫任務，其中9處已於昨日完成覆土封場並予消毒，即日起採衛生掩埋者減為3處，並以綠能沼氣發電及焚化發電為主要去化管道。

另外，外埔綠能生態園區自108年7月9日啟用以來，每日約處理110公噸生廚餘，統計昨日熟廚餘去化情形，焚化發電進場約190公噸，已佔全數進場量約260公噸的73%，未來並將持續推動綠能沼氣發電及焚化發電。

此外，環保局已針對轄內養豬場執行三輪稽查，不僅依環境部環境管理署的計畫每週查核一次，更以嚴格的方式每日稽查，盤點台中共37處養豬場，除案發畜牧場外，其餘36處養豬場皆已於24日完成全數現場查核，並於27、28、29日完成案發場視訊稽查，確認其飼料使用種類與蒸煮設備運作情形，且實施錄影建檔管制，並將稽查結果100%登錄於環境部系統。

環保局呼籲，家戶廚餘回收方式維持現行分類制度，民眾排出前請確實瀝乾水分，並交由清潔隊廚餘車分類回收；各產源單位應依《廢棄物清理法》規定，委託合法清除處理或再利用機構處理廚餘，呼籲各界響應惜食措施「吃多少、買多少、煮多少」，共同減少廚餘產生與處理成本。

衛生局則表示，疫情發生後即啟動「市售豬肉及製品稽查專案」，針對超市、傳統市場及食品加工業者等加強稽查，全面強化豬肉產品流向與來源監管。截至昨日已完成614件抽查，經查結果皆符合規定。再次提醒市民勿自境外攜帶肉類製品返國，並應選購具合法標示及通過檢驗的豬肉產品，拒絕來路不明的豬肉，共同落實不買、不帶的原則。

經發局則持續辦理市場監控機制，針對台中市販售生鮮豬肉的30處公有市場與13處民有市場，共計233席豬肉攤販，每日追蹤豬肉價格及來源，確保供應品質安全。目前出攤數為個位數，針對因配合禁運禁宰政策休市的豬肉攤商，中市府26日已宣布免收使用費。

經發局將於營業期間持續加強肉品來源查察，如有發現來源不明肉品，將即時通報農業局及衛生局，立即啟動稽查程序依法處理，並持續向攤商宣導，不得販售來源不明肉品，共同維護食品安全及保障消費者權益。

此外，經發局也同步掌握雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資的價格與供應情形，經了解全聯、家樂福及愛買等門市的冷藏（凍）豬肉供貨預計至這周日前尚有存貨，價格仍無調整，短期內亦同步增加生鮮雞肉、魚等替代肉品數量，供民眾採買。