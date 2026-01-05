務虛的台獨/張景森；抓錯地方的嘴砲政治 民進黨立委兩岸條例修法引爆對立

前政務委員張景森與擬參選台北市長吳怡農等友人登山。 圖：取自張景森臉書

[Newtalk新聞] 賴清德總統曾以「務實的台獨工作者」自許，這個稱號最值得肯定的不是「台獨」二字，而是「務實」。前政務委員張景森表示，「務實的台獨」指的是踏實投入讓台灣更安全、主權更受保障的實質工作。賴總統上任後在國防安全領域做了大量苦工，這就是「務實的台獨」。

張景森在其臉書表示，「務實的台獨」與之相對的，則是「務虛的台獨」—靠口水與嘴皮動員的符號政治。辨識方式很簡單：看政治人物流的是汗水還是口水。典型的務虛操作，就是「癢的地方不抓，不太癢的地方抓到流血」，以見血式的象徵對立製造存在感與支持熱度。然而，即便很衝很辛苦，也不代表值得支持，因為抓錯地方的努力，只是方向錯置的政治消耗。

近日民進黨立委提出修正《兩岸人民關係條例》提案，並以「價值表態」或「法理釐清」包裝，引發高度爭議。身為綠營一分子，他直言，這正是典型的務虛台獨、嘴砲政治。

若以「能否實質提升國安、改善治理、降低社會風險」作為修法衡量標準，此提案的效益為零：不會改變兩岸軍事態勢、提升國防能力、獲得國際承認，也無助增加外交與安全保障。換言之，這是「高度象徵、低度實用」的修法。

他說，象徵有時重要，但往往並不那麼重要。當前台灣真正癢的地方，是國防戰略與後備動員是否落實、軍方官僚主義是否改善、社會韌性、能源、產業與民生結構是否足以承受衝擊。這些複雜、艱難、不討好、沒有掌聲與鎂光燈的議題，才關乎台灣生存，也是民進黨與立委應該投入的責任政治。

但我們看到的，卻是政治能量被投向「有點癢但不太癢」的符號戰場，甚至刻意抓到見血，以刺激內部對立與兩岸張力。這類操作在民進黨內並非首次，長期以來，總有政治人物靠提高對立、區隔動員鞏固個人利基。此策略或許對個人選舉有利，但本質只是瓜分綠營選票，並讓社會承受撕裂與風險升高成本。

這種低成本政治操作，讓中間選民對民進黨產生「無責任感」的印象，削弱社會信賴與擴大支持基礎的可能。對於許多曾支持民進黨、甚至並非敵對者的人而言，真正不滿的正是這種「明知無助治理卻仍反覆操作」的政治手法。

他表示，即便辯稱是理念與價值宣示，也無法迴避其實際效果只是「製造對立、逼迫站隊、刺激衝突」，而非解決問題。這不是一個要團結台灣對抗強權的執政黨該做的事。

他指出，以其抓錯方向、激化對立，不如主動撤案，為台灣社會降溫、為政治保留責任感與團結空間。張景森說，真心期盼民進黨同志，別再搞這種務虛的政治動作；這項爭議高、效益低的修法，主動撤案才是負責任的選擇。

