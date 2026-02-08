務農被刺傷 男破傷風險死

天災意外頻釀外傷藏殺機，醫護齊籲接種破傷風疫苗強化保護力。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

小傷口藏殺機！台南50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，緊急送醫確診為破傷風，及時治療才化解致命危機。

天災意外頻釀外傷，臨床觀察急診外傷病患中，需施打破傷風疫苗者約占2成。由於農曆春節即將到來，民眾家中大掃除、親友聚會出遊，萬一不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險之中。

奇美醫院院長林宏榮表示，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素，透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性之肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。

林宏榮提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，可能受到破傷風桿菌感染，嚴重時會導致吞嚥困難、呼吸衰竭甚至有死亡風險，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

新北市健保診所協會理事長施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，因保護力約10年，所以長大成人後保護力基本上遞減所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。建議民眾若5-10年未接種破傷風疫苗，可追加接種。萬一處於高汙染性環境，如掉到泥水裡、騎車跌倒、受到穿刺傷或割傷（如生鏽鐵片）等有傷口感染風險者，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。

國內唯一生產破傷風疫苗的國光生技，每年可穩定供應超過100萬劑破傷風疫苗，宣布2026年全面升級「針劑新劑型」，採1針1劑方式，除提升臨床醫療人員使用安全及便利性外，若因災害而出現大量傷患時，也可增加即時治療的效率，成為國家韌性醫療的一大助力。