勝不驕？新加坡足球賽逆轉贏 部長批港球員、球迷「白痴」

帶隊參賽的新加坡文化社區青年部代理部長梁振偉，批評香港球隊踢的像「白癡」。（圖／翻攝自臉書David Neo）





贏球還被罵？亞洲盃足球賽 18 號在香港舉行會外賽，由地主香港迎戰新加坡。這場比賽最後是由新加坡以 2：1 逆轉勝，也拿下亞洲盃決賽資格。賽後帶隊參賽的新加坡文化社區青年部部長，竟然在球員休息室批評香港球員與球迷，就像「一群白痴」。

亞洲盃足球賽關鍵的一場會外賽，18 號在香港啟德球場，由地主香港對上新加坡。原本香港隊在上半場以 1：0 領先，沒想到新加坡隊在下半場連進兩球，以 2：1 反敗為勝。賽後在休息室，新加坡球員狂歡慶祝，還開 IG 直播，沒想到出現這樣的場面。

新加坡文化社區青年部代理部長梁振偉：「所有（香港）球迷都是一群白痴，（香港的）球員也踢得像白痴一樣，（喔），但你們卻踢得像雄獅一樣。」

講這句話的，是帶隊參賽的新加坡文化社區青年部代理部長梁振偉。在別人家作客，贏了球還罵主人白痴，畫面曝光後，引起網友的激烈反應，讓香港球迷怒火難以平息。

新加坡文化社區青年部代理部長梁振偉：「看到現場都是香港球迷，我們需要你的支援，我們球隊需要你的支援。」

眼看引發眾怒，梁振偉趕緊滅火，在回覆一則 IG 評論時表示，的確應該展示更多的尊重，並收回之前說的話，也稱讚香港隊確實很強悍，他們的球迷也全力支持他們。這場比賽讓新加坡取得 40 多年來，首度以會外賽晉級亞洲盃足球賽資格，難怪會讓興奮沖昏了頭，而引發這場失言風波。

