勝利女神降臨！廉世彬連兩年應援封王 轉戰樂天首季就捧冠
樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，樂天女孩們也見證歷史的一刻。「樂天三本柱」廉世彬、禹洙漢、河智媛雖然人不在現場，但第一時間都收到奪冠喜訊，開心不已。廉世彬笑著說：「奪冠之後我馬上就聽到消息了，很多粉絲在 Instagram 限時動態裡標註我，多虧大家，讓我彷彿也身在現場一起感受到那份榮耀與喜悅，真的很開心！」河智媛也開心分享：「我們贏了！在樂天隊應援是幸運的，We Are！」
今年加入的「韓籍三本柱」為樂天女孩增添亮點和好運，也是三人首度在台灣應援。說起樂天封王當下，禹洙漢回憶，當時她正在韓華鷹季後賽應援，「比賽結束後聽到樂天奪冠的消息，在韓國也可以看台灣的棒球轉播，我有看，那天的勝利真的讓人很感動！」她興奮地說，「從平手到逆轉的那一刻，整個雞皮疙瘩都起來了，能撐到延長賽的球員們真的太厲害，也非常感謝他們的努力。」
而被粉絲封為「可愛擔當」的廉世彬，說起今年的應援心得，她開心分享：「在樂天遇到的每一個人都非常親切，也給了我很多支持，讓我感到非常幸福！希望下個球季也能一起帥氣地應援。」有趣的是，球迷發現她去年在韓國起亞虎隊時該隊奪冠，今年轉戰樂天又見證封王，被讚是「勝利女神」。對此，她笑說：「好像也有點像是勝利的妖精呢，我想這都是因為大家的應援力量非常強大！」
被問到如何慶祝樂天奪冠？禹洙漢透露，想起了在台灣吃到的點心。剛好親弟弟從軍隊休假出來，「我們久違地約吃飯，去了一家在 Netflix《黑白料理》鄭智善主廚開的店，她在台灣也有開，想讓弟弟也嚐嚐點心的美味，一起慶祝開心的時刻。」至於廉世彬，則已經計畫好來台慶功，她開心地說：「我很快就要前往台灣了，打算為了慶祝樂天奪冠，去吃美味的串燒！」
對於今年在樂天應援的心得，河智媛感性地分享，剛開始這個球季的時候，要記的東西實在太多了，很擔心自己能不能做好。「那時候只想著要在每一場比賽盡全力，感覺就像是昨天的事，沒想到球季居然已經結束了，還拿下了冠軍，真的有點不敢相信。」她說：「能在第一個球季就見證球隊奪冠，對我來說是非常榮幸的事。希望今後也能繼續以樂天一員的身分一起應援，下個球季也能再一起加油。」
