勝利星村喜宴開席 舞台劇《星村有喜事》縣長周春米驚喜客串添亮點

▲屏東勝利星村熱鬧辦桌，沉浸式舞台劇《星村有喜事》縣長周春米驚喜客串添亮點。（圖／屏東縣政府文化處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】沉浸式眷村舞台劇《星村有喜事》，11 月 21 日、22 日兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事，在笑聲與感動交織的情境中，體驗眷村的人情溫度與生活記憶。縣長周春米今(22)日也驚喜客串新娘的姑姑，向新人表達祝福，溫馨有趣的互動橋段，全場歡笑聲不斷。

全新升級版《星村有喜事》由王偉忠監製，演員卡司包含岑永康、周定緯、羅美玲、那祈、黃云歆等人，並結合多名特技演員及專業舞者演出，以舞台劇搭配傳統辦桌，一連兩天演出共席開32桌，觀眾邊吃辦桌邊看戲，現場也湧入許多民眾駐足觀賞，彷彿穿越時空回到八0年代的眷村婚禮，現場喜氣洋洋。

廣告 廣告

此次辦桌席與屏東勝利星村店家合作，於宴席中重現招牌醬鴨、東坡肉等眷村經典菜色，有全家人包桌，也有三五好友揪團，辦桌席一推出瞬間秒殺，引起不少民眾敲碗再加桌；現場也提供一般席觀眾享用小米吉納福及綠豆蒜，同樣是一掃而空。

一連兩天活動人潮爆滿，重溫眷村喜宴的熱鬧光景，觀眾熱情回饋「好像參加一場真實的婚宴」、「真的沒看過這樣的舞台劇」，並敲碗希望明年辦桌席能增加數量。

▲沉浸式眷村舞台劇《星村有喜事》，11 月 21 日、22 日兩天晚間在屏東勝利星村熱鬧辦桌，觀眾化身喜宴賓客，共同參與這場「村長嫁女兒」的大事。（圖／屏東縣政府文化處提供）