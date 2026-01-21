勝利極樂近況曝光！與柬埔寨犯罪大佬狂歡！爆「再造Burning Sun」

記者林汝珊／台北報導

BIGBANG前成員勝利出獄後仍到處開趴玩樂。（圖／資料照）

南韓男團BIGBANG前成員勝利自「Burning Sun」事件後形象重創，因賭博、斡旋性交易等9項罪名被判刑。日前才被目擊出現在柬埔寨活動現場，疑似與當地涉及犯罪組織「太子集團（Prince Holdings）」有關，引發網友熱議。近日韓國記者吳赫鎮談及勝利近況，直指對方疑想在柬埔寨打造非法娛樂場所。

勝利被指想在柬埔寨打造下一個Burning Sun。（圖／翻攝自韓網）

韓國記者吳赫鎮談及勝利的近況時表示：「他與資金洗錢犯、電話詐騙組織成員以及與賭場有關的人物來往密切。有消息指出，他還會與柬埔寨犯罪集團幹部舉行派對。」認為勝利可能想在柬埔寨打造像Burning Sun那樣的場所，「他本來想把事業往那個方向推，但現在那邊的會長都被逮捕了，準備遣送回中國。」因此不曉得勝利之後該如何獲得物質上支持。

吳赫鎮也提到：「在日本，他的粉絲群還算穩固，但在韓國，他已經完全跌落谷底。在東南亞，因為他曾是BIGBANG成員，所以似乎想利用這個身份來準備一些非法生意」。

