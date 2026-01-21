勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun

前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈。資料照。路透社



前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。

「Burning Sun」夜店事件是在2019年震驚南韓的暴力性犯罪醜聞，涉案人員包括偶像名人、官員和警察。前南韓男團BIGBANG成員勝利遭控牽涉其中，在醜聞爆發後宣布退出演藝圈，並被法院依涉賭博、仲介性交易等犯罪事實判刑1年6月，已於2023年2月低調出獄。

勝利近日傳出現身柬埔寨，甚至與犯罪組織「太子集團」有接觸，南韓記者吳赫鎮透露，有消息指出，勝利與洗錢犯罪集團、電話詐騙組織成員，及與賭場有關的人物來往密切，還會與柬埔寨犯罪集團幹部舉行派對。

吳赫鎮認為，勝利可能想借助太子集團之力在柬埔寨打造像Burning Sun那樣的場所，不過因為集團首腦陳志已被逮捕，因此不曉得勝利之後該如何獲得支持。吳赫鎮還透露，勝利在韓國雖然已經完全跌落谷底，但在東南亞，因為他曾是BIGBANG成員，所以似乎想利用此身份來進行非法生意。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

