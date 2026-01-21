勝利疑籌劃「第二個Burning Sun」 遭爆與柬詐騙園區高層開趴

南韓男團BIGBANG前成員勝利去年現身柬埔寨某夜店舞台。（圖／翻攝自IG）

南韓男團BIGBANG前成員勝利（35歲，本名李勝鉉）再度被捲入爭議。近日有爆料指出，他疑似試圖在東南亞籌劃「第二個BurningSun」，還與涉及洗錢、語音詐騙、賭場產業的人士頻繁往來，甚至和柬埔寨犯罪園區高層一同聚會、舉辦派對。相關指控曝光後引發外界高度關注。

YouTube 頻道「지릿지릿」19日上傳影片，內容提及多名韓國演藝圈人物的犯罪疑雲，並深入談論柬埔寨境內的犯罪網路。《週日時事》記者吳赫鎮（音譯）在影片中引述線報表示，勝利近來與涉及洗錢、語音詐騙、賭場產業的人士頻繁往來，甚至被指與柬埔寨犯罪園區的高層一同聚會、舉辦派對。

吳赫鎮指出，相關人士之間可能已討論過具「商業性質」的計畫，不排除勝利有意在柬埔寨打造類似南韓「Burning Sun」的娛樂場所。不過他也表示，隨著被視為重要資金來源的太子集團董事長陳志遭逮捕、並準備遣送回中國，目前是否仍有人能在財務上支持勝利，仍有相當變數。

報導也提到，勝利在南韓演藝圈形象早已全面崩盤，但在部分東南亞地區，仍保有「BIGBANG 出身」的知名度，可能試圖藉此鋪陳事業。據了解，他近來頻繁往返泰國活動，去年也曾現身柬埔寨某夜店舞台，當時背景出現「Prince Brewing」字樣，標誌與被指涉及犯罪園區的太子集團相似，也讓外界產生聯想。

