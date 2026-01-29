勝利被指密謀復刻「Burning Sun夜店」！柬埔寨、泰國找金主 爆與洗錢高層、詐騙集團密切交際

Big Bang前成員勝利因為「夜店Burning Sun」事件，不僅退出演藝圈還被判刑1年6個月入獄，但這都無法讓他大澈大悟，出獄後妄想在東南亞成立第二家Burning Sun，先是在柬埔寨找人脈找地點，如今則轉戰泰國！

有記者爆料勝利試圖再次從事非法娛樂事業，自黃賭毒中大賺一筆，甚至不惜利用Big Bang在東南亞很吃得開的形象，到處以關係匪淺的前成員身分，搞社交拉關係，引爆不小爭議。

驚爆不停在柬埔寨、泰國找金主

韓國記者吳赫鎮在其YouTube頻道公開了一段爆料影片，內容提及勝利去年10月為何在柬埔寨一家俱樂部參加活動，還在現場高喊G-Dragon，說自己會把Big Bang帶過來。

原來這一切都是為了他計畫在當地開設一家類似Burning Sun的夜店做準備！而且根據吳赫鎮蒐集到的獨家資料顯示，勝利還跟柬埔寨涉及洗黑錢、電話詐騙及賭博產業的人士來往密切，甚至連犯罪集團「太子園區」的核心人物，都跟他一起開派對。

不過，最近「太子園區」會長陳志已經被逮捕引渡至中國，導致勝利的如意算盤暫時受阻，吳赫鎮表示：「勝利確實想在那邊發展事業，而且前一陣子仍在強力推動中，但如今會長都被逮捕了，不知道是否還有其他願意資助他的金主？」

吳赫鎮解釋道：「勝利在日本僅擁有小規模的粉絲基礎，在韓國國內則是完全跌落谷底，但在東南亞地區，他Big Bang出身的身分，依舊讓他非常受歡迎，因此他似乎想要利用這一點來籌備非法事業。」

「據我所知，勝利最近一直在泰國旅行，頻繁往返泰國和韓國之間。」這似乎意謂他現在已經從柬埔寨轉戰泰國，無論如何都想要東山再起。

勝利在泰柬到處開趴拉關係。（翻攝吳赫鎮YouTube）

黃荷娜身負重罪仍回韓國的原因

記者吳赫鎮的影片也透露，「南陽乳業」創始人的外孫女黃荷娜，以及東方神起前成員朴有天，最近都突然各自回到韓國。據悉，朴有天因為有民事訴訟等各種官司纏身，是為了出庭審判而暫時從日本回到韓國。

但黃荷娜回來的理由，吳赫鎮卻覺得事有蹊蹺，因為她在韓國面臨的指控非同小可，從吸毒販毒到為柬埔寨電詐園區洗錢、招攬性交易等等，其犯罪紀錄很難讓她再像過去那樣輕鬆脫身。

吳赫振於是從黃荷娜的入境資料和相關調查情報得知：「她本人雖然說是為了孩子回來，但這完全不是事實，根據情報部門和警方確認的內容，她是為了減刑而回韓國。」

「她應該知道自己是國際刑警組織的調查對象吧，儘管如此還是回到了韓國，是不是意味著有什麼比國際刑警組織的追捕，更可怕的東西呢？因為在柬埔寨被稱為黃荷娜丈夫的人，有很大嫌疑與犯罪組織有牽連。」

而只有回到韓國她才有機會減刑，因為黃荷娜知道太多跟毒品有關的韓國藝人了。

記者吳赫鎮爆料影片：

供出大咖涉毒藝人換減刑？

吳赫鎮說：「據我所知，韓國警方目前也正在調查黃荷娜和她丈夫，所以引渡她回國，而黃荷娜則認為，只要向調查機關供出幾位涉毒藝人名單，包括男藝人和女藝人，自己就能夠獲得減刑。」

而且她深知，只有提供夠大咖的名單才能換得減刑，有韓媒透露，這些涉毒藝人還包括當下爆紅的男團成員，消息一出網友瞬間炸鍋，感覺「毀滅式自救」的熟悉味道又回來了。

想當初黃荷娜把吸毒主要責任全推給前男友朴有天，導致他事業盡毀、身敗名裂，後來連李善均聚眾吸毒案，她也參了一腳，如今又要故技重施，肯定會再度把韓國演藝圈搞得天翻地覆。

韓國各大論壇現在也跟著惶惶不安，提前警告追星的粉絲要有心理準備，認為這次的殺傷力恐怕不亞於當年勝利的Burning Sun事件，或許會讓數個頂級偶像瞬間崩塌也不一定。