勝利路發年曆求當選！柯志恩喊年後公布政見 賴瑞隆跑左營攻陸戰

國民黨昨（24）日下午在中常會上徵召身兼高雄市黨部主委的立委柯志恩，捲土重來競選高雄市長，未來將與綠營四大選將邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人的其中1名選將對決。柯志恩今（25）日上午在鳳山區勝利路舉辦發放年曆活動時稱，此舉就是希望明（2026）年也能一舉獲得勝利，而相關政見則會在年後適當時間對外公告。





今早9時，柯志恩偕同藍委黃仁、國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽，市議員劉德林、李雅靜、鄭安秝、陳玫娟、蔡金晏，以及鍾易仲、邱于軒團隊，共同在勝利路舉行「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」同時她的全高雄市原住民後援會也正式成立。

柯志恩今日在勝利路舉行發年曆活動。（圖／柯志恩競辦提供）

針對獲得國民黨正式提名後是否會覺得心情沉重或緊張？柯志恩受訪表示，她非常慎重，但仍一如以往，因為自己從2022年敗選後就已發誓，當時拿下四成選票，願意留在高雄深耕，每天都非常努力在打拚，非常感謝國民黨中央再度給她機會。

她不諱言，由於現階段已獲得正式提名，因此懷抱更慎重跟戒慎恐懼的心情，來跟所有議員共同努力，這也是為何要選擇最大行政區鳳山的勝利路發放年曆的原因。

柯志恩強調，今天選在勝利路，當然是象徵期盼明年也能迎接勝利，團隊會按照自己的節奏競選，儘管外界很多人說他們沒政見，但請不要擔心，她的政見非常具體，不管如何落實財源，都有非常詳細規劃，會在年後找適當時間逐一跟所有市民公告，並依據自己的步調規劃選戰。

另一方面，賴瑞隆今早則在左營區哈囉市場展開掃街行程，由專程南下的台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈，以及高雄市議員黃文志、議員參選人尹立、黃偵琳共同陪同，向攤商及市民致意，逐一握手懇託、傾聽基層心聲；現場氣氛熱絡、加油聲不斷，展現高雄人的熱情與對城市未來的期待。

民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆今早則在左營哈囉市場掃街。（圖／賴瑞隆競辦提供）

賴瑞隆指出，自己是出身菜市場的勞工子弟，一路走來始終認為「勤掃市場、聽民意」是最真實的基層溝通方式；他並強調，政治的初衷來自生活，而菜市場是最有生命力、也最貼近市民日常的場域；擔任立委十年間，他持續深入各地，時刻提醒自己記得人民託付，並在一次次互動中，不忘民服務的初衷與感動。

賴瑞隆今早則在左營哈囉市場掃街。（圖／賴瑞隆競辦提供）





