勝利路起步！楊瓊瓔黃昏市場搏感情 拚藍營台中市長提名

藍委楊瓊瓔2日走訪台中市潭子區勝利路好康黃昏市場與鄉親搏感情，盼為選戰討個好彩頭。（楊瓊瓔辦公室提供）

藍營明年台中市長參選人，呈現「姐弟登山」情勢，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔皆有意爭取黨內提名。楊瓊瓔今天(2日)走訪黃昏市場與鄉親搏感情，並特地選在潭子區勝利路好康黃昏市場，寓意迎向勝利，前進「好康黃昏市場」向市民請託，則取其好康意涵，盼為選戰討個好彩頭。

楊瓊瓔表示，自己從小陪父母於市場擺攤賣布，深知小市民的辛苦與期待，直言「菜市場是最貼近市民生活的地方，也是最能聽見真實民意的地方」，所以今年首個上班日，早上在台北參加完立法院國民黨團甲級動員後，下午隨即趕回台中，用最接地氣的方式，在黃昏市場向鄉親說明理念、爭取支持。

楊瓊瓔說，今天下午首站特定選於潭子區勝利路好康黃昏市場，也是給自己也是給團隊一個期許，象徵初心的回歸、新的開始，從勝利路起步，代表對台中未來充滿信心，及爭取市長提名、迎戰選舉的決心與信念，並強調台中正處於關鍵轉型期，城市發展、交通建設等，每一項都攸關市民生活品質，她願意承擔更大的責任，為台中打拚。

楊瓊瓔表示，好康黃昏市場的名稱，正好象徵她對未來市政的期許，若有機會承擔市長重任，將以「讓市民有感的好康政策」為目標，持續爭取中央資源、完善地方建設，從交通順暢、公共安全到社會福利，讓台中不只是建設進步，更是一座讓人安心生活、世代宜居的城市。

