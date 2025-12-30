勝利附幼行動劇 環境教育扎根 左鎮國小英語競賽 與韓生交流

永康勝利國小附設幼園小朋友化身小尖兵，透過行動劇演繹「垃圾入池」的危害情境，呼籲全校同學及社區居民共同愛護校園水生池。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松、黃文記∕綜合報導

永康區勝利國小推動環境教育結合彩虹愛家生命教育劇團，附設幼兒園幼兒們透過行動劇演繹「垃圾入池」的危害情境；左鎮國小三十日舉辦「二０二六左鎮盃台韓交流跨年趴—英語單字王比賽」，與韓國友校首爾高尺小學透過視訊連線同步交流。

永康勝利附幼孩子們巧思妝扮的頭套化身池塘裡的魚、蝌蚪、青蛙與蝴蝶，用童言童語演繹「垃圾入池」的危害情境，呼籲全校同學及社區居民共同愛護學校的水生池，不亂丟石頭、垃圾、不隨意餵魚、撈魚，傳遞愛護環境與生命教育的理念。

彩虹愛家生命教育劇團老師表示，從小培養尊重生命、珍惜自然的態度，並將這份信念傳達給更多人，形成正向影響。校長李世賢希望孩子透過行動劇將愛護環境的種子扎根在幼童心中。

左鎮國小與韓國首爾高尺小學進行線上跨年趴交流。（校方提供）

左鎮國小的「二０二六左鎮盃台韓交流跨年趴—英語單字王比賽」，卅日與韓國友校首爾高尺小學透過視訊連線同步交流。活動融合台韓文化、在地（原民）教育與英語單字競賽，讓學生在歡樂氛圍中拓展國際視野、提升英語能力，現場氣氛熱烈。