勝安社區活動中心啟用 歡喜入新厝

北區長勝里勝安社區活動中心昨天由市長黃偉哲率眾貴賓剪綵後正式啟用。 （記者陳俊文攝)

記者陳俊文∕台南報導

北區勝安社區活動中心耗資六千七百一十萬元新建，二月九日舉行落成啟用典禮，市長黃偉哲親臨主持，與立委陳亭妃及市議員陳怡珍、許至椿、蔡宗豪等多位市議員及在地里民共同見證這座嶄新活動中心的啟用。

典禮由勝安社區「老寶貝」迎賓戰鼓與成功國中青春熱舞揭開序幕，隨後在開元國小舞獅引領下完成剪綵儀式，象徵社區新里程的開始。在地長勝里里長吳澐晏準備湯圓與茶點，讓大家在歡笑與掌聲中共享「入新厝」的喜悅。

以公賣局舊倉庫改建的勝安社區活動中心，保留原先公賣局舊建物的檜木和杉木，融入二樓日照中心的屋頂設計，讓歷史脈絡得以保存。（記者陳俊文攝）

市長黃偉哲表示，勝安社區活動中心除了提供社區里民聯誼活動空間，更具備日間照顧功能的長照服務據點，不僅象徵北區公共建設再添新亮點，更是市府落實「在地安老」長照政策的重要里程碑。台南市長照服務涵蓋率已蟬聯三年六都第一。

以四天時間完成膽囊切除的北區區長潘寶淑，前天甫出院即參加勝安活動中心啟用典禮。她指出，新建工程由衛福部前瞻計畫補助二千四百萬元、市府自籌四千三百一十萬元興建，兩層樓建築，總樓地板面積約三百一十一坪，一樓規劃為社區里民集會空間，二樓則成立社區型長照機構日照中心，預計每日可服務六十人次。

新建勝安社區活動中心前身為菸酒公賣局倉庫，原始屋頂木衍架是以檜木及杉木混合搭建而成，非常有特色，因此設計單位也特別保留下來，重新整理並嵌貼於二樓日照中心斜屋頂的梁架上，更將舊有木建材回收再利用，與環保局藏金閣合作創造出文創小物，讓勝安社區活動中心保有歷史脈絡價值，也象徵社區的永續經營與愛的傳承。