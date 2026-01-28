勝昱科技轉型展實力強韌電網與AI訂單雙噴發 市場雜音積極闢謠澄清

位於民雄鄉頭橋工業區的勝昱科技嘉義廠。(記者黃富貴翻攝)

國內電線電纜絕緣材料專業廠商勝昱科技（4304）近期成為市場關注焦點。面對部分網路媒體及社群平台散布未經查證的不實訊息，引發市場誤解與股價波動，勝昱科技第一時間主動闢謠說明、全面澄清，展現公司治理透明化與負責任態度。公司強調，自2025年引進策略夥伴、重整經營團隊後，轉型成果已明顯發酵，在AI浪潮與政府「強韌電網」政策推動下，旗下四大事業體同步升溫，營運動能持續增強。

針對市場流言，勝昱科技嚴正澄清，公司股權結構單純透明，美超微電腦（Super Micro）從未投資或入股本公司；梁建國先生雖為本公司個人股東，但實際持股比例與外界傳聞明顯不符，且未擔任任何董事或經營管理職務，亦未參與公司決策；董事長侯信立從未接觸、經營或介入「晶誠貿易實業有限公司」任何業務，不實報導將第三方行為錯誤連結至公司，已構成惡意影射；鄭明祈獨立董事亦已經司法機關調查確認，並無任何違法或不當情事。

公司進一步說明，前負責人、現任股東或董事之個人投資與其名下其他公司業務，皆屬個人行為，與勝昱科技營運、財務及治理結構完全無關，外界刻意混淆視聽，已對市場秩序造成影響。對於散布不實內容、影響公司商譽與投資人權益之行為，勝昱科技已正式委請律師啟動法律程序，包含蒐證、發函與後續追訴作業，以實際行動捍衛公司與股東權益，並呼籲市場回歸基本面與營運成果。

在本業方面，勝昱科技長期深耕金屬聚酯貼合與聚酯帶市場，是國內重要絕緣材料供應商。總經理蕭建仁指出，新團隊進駐後，已針對產線進行策略性盤整，將核心資源集中於高毛利、具前瞻性的電磁波（EMI）遮蔽材料。目前訂單趨近滿載，產能持續提升，毛利率同步改善，後續將添購新設備，進一步優化獲利結構。

因應能源轉型與電網韌性需求，勝昱成立「綠電AI」與「重電工程」兩大事業部。蕭建仁表示，2025年第四季已接獲多家上市公司重電工程訂單，金額合計約1.3億元，目前工程進度順利，完工率接近五成，除支援自有綠電建置外，也逐步成為推升營收的第二成長曲線。

在AI應用領域，全球AI伺服器帶動高速傳輸線材需求快速成長，勝昱海外東莞廠接單明顯放量，目前設備稼動率已達100%，呈現供不應求狀態。公司規劃於農曆年後導入更多自動化設備，擴充產能，持續挹注集團營收動能。

此外，公司同步推動資產活化。針對嘉義廠區閒置土地，已與多家上市公司及政府單位洽談合作，除規劃穩定租賃收益外，也布局建置AI算力中心，目前已取得台電核准5MW饋線容量，預期今年上半年可望展開實質建置進度。

蕭建仁強調，勝昱科技透過產線升級與多角化經營布局，整體體質與淨值已顯著改善。未來將在合法合規基礎上，結合策略股東資源，持續深耕AI與綠能產業鏈，以實際營運績效回應市場與投資人期待。