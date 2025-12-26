勝率飆破8成！「元月進場」最賺 這檔主動式ETF財神爺親自加持

財經中心／師瑞德報導

中信投信將於明年1月5日推出首檔主動式台股ETF「00995A」，主打獨家「MVP」選股策略，結合量化篩選與經理人主動操作，專挑AI供應鏈與股利成長股。總座陳正華更親赴霞海城隍廟過爐，推出限量發財金，要在元月行情帶領投資人搶攻超額報酬。 （AI製圖）

想在金蛇年幫自己賺個大紅包的投資人注意了，2026年開春第一檔堪稱「核彈級」的ETF即將強勢登場！中國信託投信宣佈推出旗下首檔主動式台股ETF「中信台灣卓越成長（00995A）」。

為了讓投資人在變幻莫測的股市中也能有如神助，這次更是直接找來「神級隊友」助攻，總經理陳正華親赴香火鼎盛的松山霞海城隍廟請願，聯名製作限量4000份的「馬上發財金」，要讓投資人在AI浪潮下，不僅有專業經理人操盤，還有財神爺保佑。這檔備受矚目的新兵主打獨創的「MVP」選股策略，且發行價親民到不行，僅需新台幣1萬元就能輕鬆入手，讓小資族也能無痛搭上這波元月紅包行情。

元月行情太香！歷史數據曝 這時進場勝率飆8成

為什麼選在這個時間點募集？數據會說話，而且這數據「香」到讓人無法忽視。根據彭博資訊過去十年的統計數據顯示，投資人若選在1月至2月期間進場布局台股，受惠於傳統的「元月效應」以及農曆春節後的資金回籠潮，持有半年的平均漲幅竟然可達7%以上，而且上漲機率更高達7至8成。加上國發會最新公布的景氣燈號續亮黃紅燈，歷史經驗佐證當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示現在正是進場勝率最高的黃金時刻。

不甘心輸大盤？主動式ETF發威 獵殺飆股更靈活

00995A經理人張書廷深入分析，台股現在就像是變形金剛，每年強勢的類股都不一樣，有時候流行市值型，有時候又是高息型當道。過去被動式ETF雖然表現穩健，但最大的硬傷就是容易受限於指數規則，往往會錯過當年度最強的「飆股」或是因為調整成分股太慢而接到最後一棒。相比之下，主動式ETF最強的優勢就在於「不受限制」，經理人可以像個精準的獵人一樣，主動捕捉市場動能，透過靈活的配置在多頭行情中爭取超越大盤的超額報酬，這也是為什麼主動式ETF在國外已經蔚為風潮的原因。

首創「MVP」戰法！不只看高息 更要「股利會長大」

這檔ETF的祕密武器，在於其獨創的「MVP」選股邏輯，這可不是隨便喊喊口號。首先是M（Model）量化篩選，利用大數據模型全方位篩選出動能、價值、獲利兼具的優質企業；再來是V（Value）股利成長，這一點相當關鍵，00995A打破了市場只看高殖利率的迷思，專挑那些「股利會長大」的企業，因為數據證實，願意持續增加股利的公司，代表獲利能力強且願意回饋股東，長期股價爆發力更強。

最後則是P（Pro）專業主動，這也是主動式ETF的靈魂所在，由經理人依據最新的產業趨勢與籌碼面，主動挑選填息速度快的股票，統計顯示填息快的個股平均漲幅遠優於填息慢的牛皮股，讓投資人能精準掌握除權息行情的超額報酬。

AI神隊友歸位！台積鴻海全打包 小資族無痛上車

如果你看好AI未來的發展，這檔ETF絕對是你的神隊友。台灣擁有全球63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產的核心樞紐，00995A的前十大持股高度聚焦AI供應鏈，包含護國神山台積電、鴻海、台達電、緯穎、廣達及奇鋐等具備強大競爭力的科技龍頭，讓你一次打包台灣最強的AI軍火庫。

最佛心的是，這檔ETF入手門檻超親民，最低申購金額只要新台幣1萬元，經理費率0.75%、保管費率0.035%，並採「季配息」機制，分別在每年3、6、9、12月進行評價。預計明年（2026年）1月5日至9日展開募集，想在金蛇年幫自己加薪的民眾，千萬別錯過這檔有財神爺加持的主動式新兵。

