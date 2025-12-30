勞保不能倒！立院三讀 政府撥補法制化、政府負最後支付責任

立法院三讀《勞工保險條例》部分條文修正案。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院會今（30）日三讀《勞工保險條例》部分條文修正案，在朝野高度共識下，將政府撥補勞保法制化，並讓「政府負最後支付責任」明文入法 ，同時規定，修法條文施行後至少每 3 年檢討財務狀況。

今三讀通過《勞工保險條例》第 66 條及第 69 條條文修正案，第 66 條明定勞工保險基金之來源包含：創立時政府一次撥付之金額、政府撥補之金額、當年度保險費及其孳生之收入與保險給付支出之結餘、保險費滯納金、基金運用之收益、其他財源挹注及相關收入。「當年度保險費收入少於保險給付支出」時，政府應啟動撥補機制。

第 69 條則依行政院版本通過，規定勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任，修正之條文施行後，中央主管機關應至少每 3 年檢討本保險財務。

國民黨立委廖偉翔表示，今天他們共同見證，《勞工保險條例》將政府付最終支付責任入法，這是保障勞工權益的重要里程碑。

廖偉翔表示，相關提案最早自 2012 年至今，已經歷時 10 多年，但勞保基金面臨人口老化跟少子女化的雙重夾擊，財務負擔越發沉重，雖然政府自 2020 年開始撥補，但始終只是治標不治本的補貼，更缺乏法律上的穩定承諾。

廖偉翔說明，透過這次修法，正式將政府撥補納入基金來源，也明訂中央主管機關必須依財政與財務狀況每年編列預算撥補，也要求政府至少每 3 年檢討一次財務狀況，建立定期審查機制。

廖偉翔也示警，他要提醒政府，將最終支付責任明文入法，只是給勞工一張最低限度的保單，並不代表勞保財務危機已經解除，若政府只會每年撥補預算，卻不願面對勞保結構性的缺口，不願啟動實質制度改革，那最終只會導致國庫過重，而淪為徒勞無功的空白支票，今天三讀修法通過後，才是考驗政府決心的開始，要求行政院必須拿出誠意與勇氣，在法制化基礎上，提出更具前瞻性的改革方案。

