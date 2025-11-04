「勞保世代不均更嚴重！」學者嘆職業不公：公教保費是勞工6倍，年金卻僅2倍多

民眾黨團今（4）日召開「年改不雙標、世代要共榮」記者會，台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，公教其實承受很大的職業不公，繳的保費是勞工5、6倍，領到的卻僅2倍多，他們不要求復原已經砍了的東西，只求停砍後續所得替代率，「公教年改造成的重大傷害，現在是該適可而止的時候了。」

​黃耀輝表示，上次年金改革的「3砍」加上溯及既往，以一個退休20多年的老教授為例，在他82歲時就被砍了19%的退休金，92時更是被砍36%，「連棺材板都被砍了，是一個血淋淋的例子。」



黃耀輝說，年改對公教人員污名化，但公教承受很大的職業不公，相同年資、相同薪資的公教人員，繳納的保費是勞工約5、6倍，但領到的給付卻是勞工的2倍多而已；所以停砍年金最簡單的做法，就是從停砍替代率開始做起。



黃耀輝指出，所得替代率過去6年已被砍了9%，這公教人員也就認了，他們的訴求是以後這幾年不要再砍後續的6%，僅此而已；而其他已廢止的優存利率18%、給付基準（15年均薪）調降等，都沒有要求要回復。



黃耀輝強調，只求和勞保盡量一致，縮小職業不公問題，且勞動部對勞保的虧損都會盡力去撥補，但政府對公教人員卻從沒撥補過，要求政府依《退撫條例》第8條規定，盡到最後支付保證責任。

黃耀輝提到，有民進黨立委稱這會擴大公教世代不均，「事實上勞保的世代不均問題更嚴重」，現在年輕勞工所繳的保費，都是給退休勞工使用的退休金，所以世代不均的問題，其實是最年輕的勞工最慘，請賴政府多關注年輕勞工，不要把焦點模糊在公教退休金上面。

