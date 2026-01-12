勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」

​很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，​現在年紀大了想到還有勞保年資​尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒絕給付的機率很大，還有3種情況，也不建議勞保掛工會。

廣告 廣告

​張秘書提到，​如果勞工想要勞保一次領，但是卻被勞保局駁回，最有可能的原因應該就是當初退保時，並不具有一次領的資格，現在雖然年紀已經符合一次領的資格了，但是仍然無法提出請領。

​​張秘書說，去追問勞保局到底要怎麼做才可以一次領？勞保局只會說，必須再去短暫加保然後退保之後，這樣就符合一次領資格就可以請領了。但這時問題就來了，很多的勞工朋友都是在年輕的時候因為離開職場被公司退保，但卻礙於法令的規定並不符合請領的資格，通常大家首先會想到的就是去加保職業工會。

張秘書舉例，有一位59歲的網友就是被官方說法誤導的其中一人，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。

張秘書說明，為了想要一次領，臨時找職業工會短暫加保，現在已經行不通，勞保局很大機率會啟動查核機制，畢竟隔了這麼多年沒加保，很明顯動機就是為了請領勞保一次領，建議不如找有雇主的公司單位，就算短暫加保幾天再退保，勞保局才不會有異見。

張秘書建議，除了為了勞保一次領短暫加保，還有3種人不適合投保職業工會，包括：

第一，已有工作者，不能找相關性質的職業工會同時加保，工會的加保資格會有問題，必須兼職或自營另一份工作，這樣即使勞保局啟動查核也沒問題。

第二，想請領失業給付跟育嬰留職津貼，掛保職業工會代表沒有固定雇主，自然也沒有就業保險，沒有就保年資，就不能申請失業給付與育嬰津貼。

第三，期待6%提撥勞退者，職業工會只有勞保、健保與職災保險，就業保險跟雇主提撥的勞工退休金都沒有，除非申請自提，才會多一筆勞退金的收入。

張秘書強調，正確加保，請領才會符合期待，如果保錯職業工會，反而會影響個人退休金的請領規劃。

更多風傳媒報導

