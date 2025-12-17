勞保修法 拚最終給付責任入法

圖為民眾至勞保局台北辦事處洽公。（本報資料照片）

近日立法院三讀通過法案停砍軍公教年金，賴清德總統多次發文批評此事，更稱若要維持公教退撫維持原有時間破產需要擴大撥補至6970億元、相當於每人負擔3萬，但據勞動部精算報告指出，若勞保不啟動年金改革，預估至民國134年缺口會達14.54兆元，138年缺口達22.78兆元、平均每人負擔近100萬。

立法院衛環委員會規畫18日討論《勞工保險條例》，將討論最終給付責任入法。據勞保精算報告顯示，在不啟動年金改革，勞保將於120年破產、當年度缺口達846億，隨領取給付人數及數額成長，收支逆差逐年擴大。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝指出，在各類型的年金制度中最需面臨改革議題就是勞保，依最近一次精算報告指出將於6年後破產，相較於公教退撫更有迫切性，賴清德總統卻用誇大不實稱會讓每位國民背負3萬元，「雙重標準到讓人覺得可惡」。

黃耀輝認為，勞保制度應要改成「半稅收半保險」制度，並且仿效賴總統宣誓的國防預算占GDP5％入法，確保收入穩定。

台灣工人鬥陣總工會認為，政府撥補勞保財務與最終支付責任入法，一直是勞保財務改善方案中，社會共識最高的方案，但仍憂心政府會以降低給付處理年金問題，應趁本次修法，將不降勞保給付的承諾明文入法；勞保最高投保薪資上限都是透過勞動部行政命令變更，應要在法律中建立制度性的調整機制。

台灣工人鬥陣總工會呼籲，勞保投保制度應回歸事業單位只要有聘僱勞工，就應強制成立投保單位幫受僱勞工投保的方向，這樣才更合理。