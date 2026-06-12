勞保加薪1／勞保年金加碼6.46％月底入帳 76.9萬退休族每月多領逾千元

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勞保年金設有與物價連動的調整機制，6月底預估有76.9萬名勞保年金請領者受惠，平均每人每月可增加逾千元。

通膨時代裡，退休生活最怕的是購買力被侵蝕，許多仰賴勞保年金生活的退休族，也開始擔心固定收入是否跟得上物價。不過，勞保年金制度中有「CPI物價調整機制」，就是為了抗通膨設計，只要CPI指數成長率達5%，機制就會啟動。

當退休後的日常開銷隨著通膨持續攀升，月領固定的勞保年金，還能撐住生活品質嗎？答案是可以的。

勞動部說明，依行政院主計總處發布2025年CPI累計平均為109.60，經勞保局計算後2011年、2012年、2016年、2017年、2018年及2022年共6個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領職災保險年金者，自2022年至2025年之CPI累計成長率均為6.46%，達到法定調整標準5%，依規定自今年5月起調高年金金額6.46%。預估約有76.9萬名勞保年金請領者受惠，平均每人每月可增加約1,224元；其中每月領取2萬元年金的退休族，調整後每月可增加約1,292元。

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許多人以為這是政府額外發放的福利，事實上，這筆錢來自勞保制度早已存在的「CPI物價調整條款」。依《勞工保險條例》第65條之4規定，勞保年金並非固定不變，而是會依消費者物價指數（CPI）累積成長率進行檢視。只要從特定年度開始計算的CPI累積漲幅達到5%，政府便必須依法調整年金金額，讓退休者的實質購買力不至於被通膨侵蝕。

也因此，勞保年金並不是每隔幾年固定調漲一次，而是採取「達標即調整」的機制。過去曾有民眾誤以為每5年就一定會加發一次年金，但勞保局已多次澄清，關鍵並非時間長短，而是物價累積漲幅是否跨越法定5%的門檻。

勞保局解釋，金額將於6月底前以2筆方式入帳（其中1筆為原領年金金額，以老年年金為例，存摺摘要會顯示「勞保老年」；另1筆為調高6.46%所增加的金額，存摺摘要會顯示「物價調整」。自7月起會恢復為1筆金額入帳）。至於其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5%，故不予調整。

值得注意的是，這次調整並非所有退休族都能受惠。由於各年度的物價累積漲幅不同，因此只有符合條件的六個請領年度適用本次調整。若退休民眾發現自己的帳戶金額沒有變化，可能是尚未達到該年度的調整門檻。

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