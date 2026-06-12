勞保加薪2／勞保年金加發千元 國保族卻領不到？原因曝光
勞保年金因應物價上漲啟動6.46%的給付調整，大家好奇，既然勞保年金調漲了，國民年金是否也會同步增加？事實上，勞保與國保雖然都具備抗通膨設計，但兩者調整邏輯並不相同。
今年勞保年金啟動6.46%的調整機制，約有76.9萬名退休勞工受惠，平均每月能增加上千元年金。但如果勞保年金調漲，國民年金是否也會同步跟進？答案是否定的。
勞保年金與國民年金雖然同樣肩負退休保障功能，也都會因應通膨進行調整，但背後的運作邏輯卻是兩套完全不同的制度設計。
勞保年金採取的是「分年度調整」機制。政府會依據消費者物價指數（CPI）變化情況進行追蹤，當特定年度請領者所面對的累積物價漲幅達到5%以上時，才會針對該年度退休族進行給付調整。因此，每次調整的受惠對象並不相同。今年之所以只有2011年、2012年、2016年、2017年、2018年及2022年等六個年度的退休勞工受惠，正是因為這些年度累積的物價成長率已達法定門檻。
換句話說，勞保年金的抗通膨機制比較像是「補償制度」，透過追認過去已經發生的物價漲幅，讓退休者的購買力不至於被侵蝕。
相較之下，國民年金則採取另一種方式，非直接調整既有年金給付，而是透過調整「月投保金額」來反映物價變化。當累積物價漲幅達到法定標準時，政府便會提高月投保金額，進而連動影響未來的各項給付計算基礎。
以2026年為例，國民年金月投保金額自1月起，由原本的19,761元調升至21,103元。由於老年年金、身心障礙年金及遺屬年金等給付項目，皆與月投保金額有關，因此未來相關給付金額也同步提高。
勞保局舉例說明，以按月領取國保老年年金給付者，國保年資15年為例，請領A式者，每月可領取6,107元，較調整前增加131元；請領B式者，每月可領取4,115元，較調整前增加262元；年資愈長，給付金額增加愈多。
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