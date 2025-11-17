勞保基金面臨破產危機，朝野立委積極提案要求政府增列撥補機制，並建議每年編列預算撥補基金金額不得低於1000億元，以確保勞保制度的永續經營。勞動部長洪申翰表示支持撥補法制化，但依據財政紀律法規定，政府無法將固定金額撥補入法。

勞保千億撥補入法？ 洪申翰：依法不能定額。（圖／TVBS）

立法院審查勞工保險條例時，朝野立委提案要求增列政府撥補條款，並建議每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於1000億元。勞動部表示，根據財政紀律法第7條規定，各級政府及立法機關制定或修正法律時，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此建議不予明定政府每年撥補金額。儘管如此，洪申翰強調政府會持續撥補，並承諾負起最終責任。

對於費率調整問題，國民黨立委蘇清泉詢問近期是否有調漲計畫，洪申翰回應表示，雖然各界會有不同主張，但各種做法都需要評估與思考，並未明確表態是否調漲。

