勞保基金告急？收不抵支明年估首度破千億

隨著高齡化等原因，勞保局最新預估2026年保費收入僅剩下5299億元、給付卻為6314億元，意謂收支逆差可能會首度突破千億元。（報系資料照）

賴清德總統在520就職大典上誓言，「只要政府在，勞保絕對不會倒」，但隨著高齡化等原因，勞保局最新預估2026年保費收入僅剩下5299億元、給付卻為6314億元，意謂收支逆差可能會首度突破千億元。為了增加收入，勞動基金運用局也規劃於2026至2028年委託不動產專業機構辦理房地活化最適開發案評估，意謂未來可能會有標租或標售勞保基金持有不動產規劃。

勞保基金從2017年起便出現保費收入不足以負擔給付支出的「收不抵支」，隨著，並從2017年的276億、擴大至2024年的665億元，而今年光是前9月收不抵支就達525億元，預估全年可能會突破700億元。

廣告 廣告

依勞保局報告指出，2026年保費收入預估為5299億餘元、給付達6314億餘元，在未計入政府撥補及收益等收入後，收不抵支達1015億餘元，雖然加上政府撥補及投資收益可恢復正數，政府撥補並非法定支出，若財政狀況不佳恐怕無以為繼，而投資收益更是看天吃飯，萬一金融市場反轉，反而會加劇破產危機。

據悉，勞動基金運用局為了增加勞保基金收益，也規劃勞保基金持有不動產鑑價，將於2026至2028年委託不動產專業機構辦理房地活化最適開發案評估，未來可能會做為後續標租之用。

目前勞保費率僅有11.5％，除了未達未攤提負責的平衡費率17.29％外，更距離攤提過去未提存負債平衡費率31.42％更遠，2027年後勞保費率將達法定上限的12％，意謂保費收入恐怕會停滯、甚至隨著勞動力減少等原因緩步下滑，與此同時領取年金給付的民眾卻是有增無減，未來缺口勢必會增加。

勞動部勞動保險司長陳美女說，由於勞保費率未達平衡費率因此保費收入與給付會逐步擴大，但政府明年規劃撥補1300億（1200億公務預算、100億特別預算）外，還有投資收益等，合計後仍可以維持一定水平。

勞動部說，未來會在兼顧政府財政下，繼續爭取維持過去年度的撥補金額挹注勞工保險基金，並透過鼓勵中高齡者及高齡者勞工續留職場並參加勞工保險，積極辦理強化納保及給付審核，督促投保單位依規定為所屬員工投保及核實申報投保薪資，搭配多元基金投資等開源機制，維持制度穩健運作，確保勞工保險給付權益。

更多中時新聞網報導

最快明年1月 雙層公車上國道

MLB》MVP 大谷全票連莊 賈吉險勝羅雷

新手爸陪產心跳狂飆陳奕笑迎女兒出生